‘MasterChef‘ se ha convertido en una de las apuestas seguras de TVE en estos últimos años. Tanto es así que el programa se amplió con la edición infantil y posteriormente con la ‘Celebrity’, cuyo último programa catapultó como ganador al medallista olímpico Saúl Craviotto en su segunda edición. Sin embargo, hay un popular cocinero de prestigio que ha opinado sobre este programa y no lo ha hecho para bien. Karlos Arguiñano (69) tiene claro por qué no ve ‘MasterChef’.

“No lo veo porque no es un programa de cocina, es un ‘reality’ y yo no puedo con los ‘realities'”, ha sentenciado Arguiñano. El cocinero vasco añade además que en este tipo de formatos “les gusta la lagrimita. Que llore la madre, que lloren los niños… todo el mundo llorando”, según recoge una entrevista de la revista ‘Rumore’.

El cocinero prefiere apostar por la cocina desde otro punto de vista. De hecho, cuenta con una escuela hace 20 años, de la cual se siente muy orgulloso: “Las escuelas de cocina se montan para enseñar, no para ganar dinero. Tengo entre 60 y 70 alumnos y ver que salen con trabajo es una satisfacción que no me ha dado el dinero”, recalca.

A sus 69 años recién cumplidos, Karlos Arguiñano cuenta con 6.500 programas de cocina a sus espaldas -‘Karlos Arguiñano en tu cocina’ estuvo primeramente en Telecinco y actualmente se emite en Antena 3- y una gran faceta solidaria menos conocida. “He trabajado con Aldeas Infantiles, la clínica San Juan de Dios, el pueblo saharaui, tengo una guardería con 200 niños en Caracas (Venezuela) y esta semana mi mujer está con mi hijo en Colombia abriendo un comedor social”, recalca en la citada entrevista.

De hecho, Arguiñano se ha abierto se en canal y sobre su vida más íntima y personal, cuenta que esta Nochebuena la pasará en Zarautz (Gipuzkoa) con sus siete hijos y 11 nietos. Después, en Nochevieja, partirá a Egipto con su mujer: “Siempre hemos tenido ilusión por ir al Nilo. Cuatro o cinco días de crucero y tengo ya casi 70 años, ¡a ver sise va a secar!”, concluye.