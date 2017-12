Mientras que los seguidores de ‘Operación Triunfo’ están pletóricos ante la gala que reunirá a los concursantes de ‘OT 1’ con la presente edición, hay alguien al que este encuentro no le ha sentado del todo bien. Uno de los 16 extriunfitos que vio cómo su vida daba un giro radical hace tres lustros, ahora se podría sentir excluido de aquel talent show que catapultó a algunos de ellos al éxito más absoluto. Y es que, según las palabras que Juan Camus ha publicado en sus redes sociales, el cantante está sorprendido ante esta noticia y parece haber sido excluido de este nuevo reencuentro. Conocidas las rencillas que él y el programa han protagonizado en alguna ocasión, hay quien especula con la posible no invitación de Juan.

Por su parte, la productora del programa, Gestmusic, se ha desvinculado de la polémica asegurando que ha empezado a gestionar la gala de Navidad hace solo unas horas y no habrían tenido tiempo de contar aún con la posibilidad de que Camus participase en ella. Sin embargo, son muchos otros los triunfitos que sí han recibido la llamada de la que fue su casa. ¿Hay entonces un boicot contra Juan?

[Sabemos lo que hicieron los concursantes de ‘Operación Triunfo’ con su primer sueldo]

“A mí sí me han llamado y a otros compañeros con los que he hablado también. Eso sí, tengo entendido que no vamos a estar todos los concursantes“, estas eran las primeras palabras de Mireia Montávez en conversación con este medio. Declaraciones que se repiten en boca de Gisela, Álex Casademunt y Natalia, quienes a pesar de revelar que todavía no hay nada confirmado, sí que son conscientes de que está reunión sí existirá porque Gestmusic sí se ha puesto en contacto con ellos.

Los cuatro aseguran desconocer si Camus acudirá o no, aunque la reacción de uno de ellos demuestra que la tensión que existió entre ambos todavía no forma parte del pasado. El nombre de Juan parece incomodar a Álex hasta tal punto que cambia su tono de voz: “No me importa. Lo que le pase a Juan Camus…Pregúntale a el“.

Una incógnita, la de su presencia, que tampoco ha resuelto el propio Juan, pues, tras varios intentos, el cantante ha preferido no responder a este digital.

[Por fin se desvela el sueldo de los concursantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’]

El zasca a Camus

Era este lunes cuando saltaban todas las alarmas de esa posible exclusión a Juan Camus. El portal ‘Fórmula TV’ confirmaba que su edición y la actual se reunirían próximamente de cara a la gala navideña y el artista tuiteba: “Siempre es arriesgado informar sin saber…”. Unas palabras que generaron un tsunami en las redes sociales sobre todo cuando el citado portal respondió: “Siempre es arriesgado, sí. Por cierto, TVE lo acaba de confirmar, por si lo quieres ir gestionando”.

De momento, tal y como ha podido saber LOOK, la productora solo ha pedido a los concursantes -a los que ha llamado- que reserven dos fechas en el calendario: una para el ensayo y otra para la grabación. Una organización a la que no todos podrán adaptarse y así lo revela Mireia: “Yo no sé si podré asistir por agenda”.

Juan, la oveja negra también en ‘El reencuentro’

Aunque todavía está en el aire si finalmente Juan forma parte de los invitados, esta no sería la primera ocasión en la que el cantante y el programa se enfrentan públicamente. Fue hace tan solo dos meses cuando reclamó al Gestmusic no haberle incluido en un vídeo en el que aparecían todos sus compañeros menos él. “¿A todos? Me invitáis a Santiago de Compostela y yo fui encantadísimo a apoyaros y luego veo este vídeo y me pregunto, ¿para qué?”, escribió el extriunfito junto a un vídeo del casting de OT2017 en el que salían todos los compañeros que habían ayudado a la promoción del mismo menos él.

[OT 2017 o cómo ha cambiado el estilo dentro de la Academia]

Aquello quedó como una mera anécdota y ni la productora ni él quisieron hacer más leña del árbol caído. Sin embargo, hace ahora un año, cuando se produjo el famoso ‘Reencuentro’ de Operación Triunfo, sí que llegó la sangre al río con un sonado pulso entre ambos que dejó pendiendo de un hilo la posibilidad de que Juan participase en el concierto. Finalmente, productora y concursante acercaron posturas y, tras cerciorarse de que sí tendría su minuto de gloria sobre el escenario, Juan aceptó la invitación y aquel concierto pasó a la historia. ¿Ocurrirá ahora lo mismo con la gala navideña de la presente edición?