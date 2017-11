Pastora Soler se somete al implacable cuestionario de Bertín Osborne. La cantante será la protagonista de la nueva entrega de ‘Mi casa es la tuya’, donde por primera vez desvelará algunos detalles de su vida personal. Celosa de su intimidad, la sevillana se dejará ver en la pequeña pantalla con algunos miembros de su familia, una faceta de la artista totalmente desconocida por el público.

Por primera vez la madre de Pastora, Pilar Luque, aparece frente al foco mediático para contar algunas de las anécdotas de su hija, a quien ha apoyado en el terreno musical desde muy temprana edad. En la promoción del programa que emitirá Telecinco este miércoles es la propia Pilar la que acapara la atención por una de sus declaraciones.

“Francis no me gustó mucho a lo primero”, dice con naturalidad la madre de Pastora Soler refiriéndose al que es el marido de la artista, Francis Viñolo, con quien contrajo matrimonio en 2009. Parece que Pilar no veía con buenos ojos la relación de su hija con el bailarín, un amor que surgió al compás de uno de los éxitos de Pastora ‘Corazón congelado’, allá por el 2001.

Reservado con su vida privada, Francis no ha querido hacer declaraciones a este medio. “Lo que dicen Pastora y su madre en el programa es lo que hay”, se limita a decir. Hay que recordar que la pareja se conoció hace dieciséis años cuando el bailarín comenzó a trabajar con la artista en una de sus giras. Una relación consolidada en el tiempo de la que en 2015 nació Estrella, la hija de la pareja.

El coreógrafo es uno de los profesionales de la danza más relevantes en lo que se refiere a producciones de televisión, preparando las escenografías de programas como ‘Top Dance’ o ‘La Voz’. Además en su currículum también cuenta con haber sido el responsable de las giras artistas como Alejandro Sanz, David Bisbal, Carlos Baute o Ana Torroja.

El bailarín malagueño comenzó a formarse profesionalmente con nueve años. Una larga trayectoria en la que ha pasado por algunas de las escuelas de danza más prestigiosas del mundo, además de formar parte de conocidos ballets y compañías nacionales. Después de años de experiencia, Francis trabaja actualmente con su propia compañía, con la que ha conseguido posicionarse muy bien en el panorama artístico nacional.