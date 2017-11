El novio de Mar Flores, Elías Sacal, en los Paradise Papers

El nombre de Elías Sacal es conocido en nuestro país desde que, hace poco más de un año, la revista Hola destapó su noviazgo con Mar Flores. Entonces, supimos que quien paseaba del brazo de la recién separada diseñadora, antes modelo, era un exitoso empresario mexicano de 52 años que hizo su fortuna en el mercado inmobiliario. Hoy, son precisamente las redes tejidas en el mundo del ladrillo las que le llevan a ser protagonista de otro titular mucho más amargo. Según adelanta El Proceso de México, Elías Sacal figura en los Paradise Papers. Y no lo hace solo. Junto a él, aparece el nombre de uno de sus hijos.

Elías Sacal Cababie es uno de los 62 mexicanos que, por el momento, han sido localizados por operar con sociedades en paraísos fiscales como el de Malta. Magnates, empresarios, personalidades vinculadas a la política e incluso futbolistas son la aportación azteca a los Paradise Papers, una investigación que se ha dado a conocer esta semana a través del periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartida con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, al que están aliados 97 medios internacionales.

[Shakira, la última celebrity en aparecer en los Paradise Papers]

El Proceso es uno de los medios vinculados al citado Consorcio que ha recogido la implicación del novio de Mar Flores en el escándalo que señala a las mayores fortunas del planeta. Desde la mismísima reina de Inglaterra y su hijo, el príncipe Carlos, a la cantante Shakira, el piloto Fernando Alonso o el rey del lujo, Bernanrd Arnault. Todos ellos aparecen en los trece millones de documentos recopilados durante más de un año de trabajo a dos bufetes de abogados (Appleby y Asiaciti Trust) dedicados a ofrecer servicios ‘offsore’ a las grandes fortunas mundiales.

“Elías Sacal Cababie, director de la inmobiliaria Bay View Grand, dedicada al desarrollo de conjuntos residenciales de lujo en las principales playas de México, y su hijo Marcos Sacal Cohen, son propietarios de tres departamentos en la Torre Trum, en Nueva York, los cuales fueron evaluados en 10,25 millones de dólares”. Con esta carta de presentación, el Proceso da fe de la riqueza de Sacal a sus lectores para afirmar a continuación: “Elías Sacal está domiciliado en Mónaco, con sociedades registradas en Londres e Irlanda. Ambos (refiriéndose a padre e hijo) están en los registros de Malta como directores de la compañía Kelquan Holdings Limited.” Marcos es uno de los tres hijos de Elías, divorciado en dos ocasiones.

La isla de Malta se antoja como un paraíso especialmente atractivo para millonarios. El país, de tan solo 430 mil habitantes, no solo forma parte de la Unión Europea y, por ello, del mercado más importante del mundo, sino que además ofrece tasas de recaudación mínimas para los extranjeros. Además, es una de las jurisdicciones off shore que no tiene Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria con México, lo que la hace más opaca si cabe.

En los próximos días, se irán conociendo más datos de la ingente documentación recopilada por esta investigación global que ha puesto luz donde las grandes fortunas querían oscuridad.