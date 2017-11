Ares Teixidó reaparece para hablar de David Bustamante

Este jueves se estrenaba la nueva colección de Women’s Secret. El desfile congregaba a multitud de rostros conocidos y entre ellos, Ares Teixidó, quien era consciente que en su encuentro con la prensa habría un protagonista indiscutible: David Bustamante. La presentadora no esquivó ninguna pregunta y aprovechó la ocasión para desmentir (una vez más) que no ha existido romance alguno con el cantante cántabro. Asegura que no entiende cómo se ha originado todo el revuelo que le ha convertido en objetivo de los reporteros día sí y día también y espera que todo vuelva a la normalidad cuanto antes.

“Tengo muchas ganas de que esto pase, que se quede en una anécdota y ya está”, se queja Ares en su encuentro con los medios de comunicación. Para la catalana todo lo que se ha publicado no tiene nada que ver con la realidad porque asegura que a David le conoció en la fiesta de Telemadrid “y ya está”. “No tengo ningún contacto con él. No es mi amigo. Es una persona a la que admiro mucho profesionalmente y creo que nos hemos visto envueltos en algo que no nos correspondía”, dice Ares.

La exconcursante de ‘GH Vip’ puntualiza que está soltera y sin ganas de enamorarse y, aunque Bustamante podría encajar en su prototipo de hombre, lo cierto es que su corazón no se rige por ningunos parámetros preconcebidos porque las veces que se ha enamorado “ninguno tiene que ver con el anterior”.

Pero ¿se ha beneficiado ella con todo este revuelo generado y su supuesto idilio con David? Ares lo tiene claro: “No me he beneficiado de esto. Podría haberlo hecho y no lo he hecho. Me han ofrecido muchas cosas”.