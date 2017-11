Bertín Osborne desvela por fin el motivo de su traslado de TVE a Telecinco

Bertín Osborne ha hablado, por primera vez, alto y claro sobre los motivos de su salida de TVE y su posterior fichaje por Telecinco. Las razones las ha desvelado durante la entrevista a María Teresa Campos, cuando esta le ha preguntado por esta cuestión. ‘En la tuya o en la mía’ era el formato con el que el cantante triunfaba en TVE, pero entonces, ¿por qué se cambió a Telecinco?

“Yo estaba feliz en TVE, tanto que queríamos renovar en las mismas condiciones, no queríamos pedir ni siquiera más dinero. Nos enteramos que solo nos habían renovado por cinco entregas más, un mes más, algo que es inviable para cerrar entrevistas importantes. Así no se podía trabajar, yo no puedo cerrar a un Antonio Banderas de una semana para otra”, ha explicado Bertín.

“Este programa tarda, más o menos, un mes en montarse desde que grabamos porque estamos muchas horas hablando. Todavía nos quedaban unos programas por emitir antes de mi salida”, ha explicado el presentador. Se fue de la cadena y desde entonces su nombre está ‘prescrito’: “Me joroba, pero me han vetado y no sale nada mío en esa cadena y tampoco puedo ir a ningún lado“.