Cristiano Ronaldo es uno de los nombres propios de la actualidad al conquistar su segundo premio ‘The Best’, que le encumbra como el mejor futbolista de la pasada temporada, en una gala celebrada en Londres. Sin embargo, el astro portugués ha tenido que ver cómo una inesperada mujer le robaba protagonismo. Hablamos de Layla Anna Lee (34).

Esta británica ha sido la elegida para presentar el evento y lo ha hecho causando sensación entre los asistentes, así como en las redes sociales. En primer lugar por la elección de un look que potenciaba sus curvas y estilizaba su silueta, pero, sin lugar a dudas, por ser partícipe de uno de los momentos más anecdóticos de la segunda gran fiesta anual del balompié, con permiso del Balón de Oro: un descuido ante la atenta mirada de Cristiano Ronaldo.

Layla Anna Lee acababa de charlar con Leo Messi y se disponía a hacer lo propio con el delantero del Real Madrid, cuando uno de los tirantes de su elegante vestido estuvo a punto de jugarle una mala pasada y dejar al aire sus bondades, en lo que habría sido una muestra de exhibicionismo involuntario.

Por suerte, la presentadora reaccionó a tiempo y volvió a colocar el tirante en su sitio. No obstante, este descuido ha servido para colocar su nombre entre los más buscados en las últimas horas. Las redes sociales no perdonan, eso quedó claro hace tiempo. Es precisamente en ellas donde Layla Anna Lee cuenta con una gran legión de seguidores, y es que la anglosajona es una de las reporteras más carismáticas del periodismo deportivo de las islas y, con momentos tan virales como este, no nos cabe duda de que seguirá siéndolo.