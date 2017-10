Durante una de sus últimas apariciones públicas, la imagen física y anímica que presentó el tenista Manolo Santana preocupó sobremanera a su familia y amigos. Fue durante el último homenaje a Ángel Nieto cuando Santana, de 79 años, hizo acto de presencia junto a su actual mujer, la colombiana Claudia Rodríguez, -de la que no se separó en ningún momento y en quien se apoyaba para poder andar- visiblemente encorvado y sin la sonrisa y energía de la que siempre ha hecho gala. Su aspecto llamó la atención. El deportista mantuvo una actitud ausente y cabizbaja. ¿Qué le pasa a Manolo Santana?

LOOK se ha puesto en contacto con su hija Beatriz Santana, así como con su exmujer Mila Ximénez y un buen amigo, para confirmar la preocupación. ¿Cúal es el verdadero estado de Santana? Ante esta pregunta, ninguno concreta, sin embargo todos hacen un mismo apunte: la comunicación con Manolo es imposible.

“No hay ningún contacto. Es lógico que estemos preocupados. Su imagen no es la que nos gustaría. No se le ve demasiado bien para su edad“, ha asegurado a este medio su hija Beatriz Santana, fruto del primer matrimonio de Santana con María Fernanda González-Dopeso.

Pero más allá de su delicado estado, preguntamos ¿quién no permite ese contacto entre el deportista y su entorno? Silencio como respuesta. Beatriz calla, pero la que ha hablado en más de una ocasión alto y claro sobre ese distanciamiento entre su exmarido y sus hijos ha sido Mila Ximénez. La periodista, que estuvo casada con Manolo entre 1983 y 1986, señala a LOOK que la mujer de este, Claudia, es la artífice de esa dolorosa desconexión.

Deportista y 79 años. ¿Es tan mayor el extenista como para presentar ese estado? “Para nada, no tiene edad para eso. Es tremendo verlo así, teniendo en cuenta que tiene a su lado a una magnífica entrenadora. Cuando ves a alguien así te preocupas“, ha apuntado Mila no sin cierta ironía en sus palabras refiriéndose a Claudia, con la que mantiene desde hace años una guerra mediática sin cuartel.

LOOK ha podido contactar también con un buen amigo del tenista desde hace muchos años que prefiere mantenerse en el anonimato. ¿Es verdad que Manolo está incomunicado de su familia? “Él no atiende a su móvil personal, todas las conversaciones pasan por su mujer Claudia. A lo mejor lo hace para cuidarlo y protegerlo, pero lo cierto es que lo veo muy de vez en cuando”, ha asegurado esta fuente de manera diplomática.

Cuando lo puede ver, ¿lo ha notado peor físicamente? “Está más achacoso y con dificultades para andar. Desde hace años su salud se ha resentido notablemente”. Con el ánimo de conocer más de cerca cómo se encuentra Santana, este medio se ha puesto en contacto con Claudia Rodríguez, su mujer. La conversación se tornó tensa al exponerle el motivo de la llamada: la salud de su marido. “No pienso hablar de esas tonterías con ningún medio rosa de esos“. Pues sí, parece que la comunicación es inviable.