Sergio Ayala ha optado por hablar alto y claro. Desde que Ivonne Reyes anunciara su ruptura sentimental, el concejal ha procurado mantenerse al margen y no entrar al trapo de los pormenores de su desamor. Sin embargo, ya cuando LOOK se puso en contacto hace unas semanas con Ayala, este anunció que estaría dispuesto a sentarse en un plató de televisión si la oferta era lo bastante suculenta.

Ahora, su ‘amenaza’ se ha efectuado durante la fiesta de Halloween en el Parque de Atracciones de Madrid. El concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha aparcado la diplomacia para poner los puntos sobre las íes: “Mi corazón está roto. Las cosas no terminan bien cuando una persona te bloquea y te desbloquea de todos los sitios, de las redes, del teléfono… No son un juego los sentimientos de las personas“. Huelga decirlo, se refiere a Ivonne Reyes: “Por supuesto”. El concejal no va a permitir que su imagen se vea enturbiada por la presentadora.

Según Sergio, la venezolana no ha parado de hablar en este tiempo pero sin contar nada: “Yo casi nunca he hablado, he estado centrado en mi trabajo y mi familia y ella ha hablado una, dos, tres veces… Ella habla y no habla nada“. Lo que más entristece al político es que una relación tan bonita surgida en un programa de televisión se haya hecho añicos.

Porque no, no hay opción a la reconciliación: “Eso ha quedado cerrado, es una ruptura definitiva. Me da pena porque fue una relación surgida dentro de un programa seguido por tanta gente”. ¿Quién cree él que ha sido el más perjudicado de la relación? “Ya se sabe, a nivel emocional, yo. Pero no me gusta que jueguen conmigo“. ¿Qué tendrá que decir Ivonne?