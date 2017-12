10 vinos para todos los bolsillos con los que brindar por el 2018

La Navidad sigue su curso y se acerca a su tercer gran ‘round’, tras dejar atrás las mesas del 24 y 25 de diciembre. Nochevieja está a la vuelta de la esquina y, aunque seguramente tengas el menú perfectamente pensado, es probable que te falte por comprar el vino con el que armonizar el menú. O bien que no cocines tú, pero quieras tener el detalle con los anfitriones de la velada. Vinos para quedar de lujo con tus suegros, para sorprender a los más sibaritas y hasta para los que no son ni de tinto ni de blanco. No te pierdas nuestra selección particular pensada para la ocasión, donde han tenido cabida todo tipo de vinos de muy diferentes precios.

Para empezar, proponemos el momento aperitivo de la mano de un generoso de Jerez firmado por Bodegas Tradición, que siempre es garantía de éxito. Elige un Amontillado (55 euros) para ahumados o setas y un Palo Cortado (75 euros) en el caso de que los quesos protagonicen el primer pase de la noche. Un trago muy especial, con el que no dejaras indiferente a nadie, como lo es también Valdesil Godello sobre lías 2015 (50 euros), un blanco que no tiene nada de corriente. Por lo pronto, es un mágnum en edición de coleccionista y numerada, de tal solo 25 unidades, que homenajea las 25 añadas que ya suma este espectacular vino.

Desde La Rioja, un par de opciones. Remírez de Ganuza Reserva 2009 (50 euros), buque insignia de la bodega, elaborado a partir de los hombros de los mejores racimos procedentes de viñedos de 60 años. Simplemente espectacular. Y un LAN D-12 2014 (12,75 euros), el más especial de los producidos por esta emblemática bodega riojana, que rinde tributo al depósito número 12, en el que se solían guardar los vinos más sobresalientes de cada año.

Si eres más de Ribera del Duero, entonces nuestra apuesta es la primera añada de Felisa (24,96 euros), el nuevo vino ecológico de Emilio Moro. Se trata de un monovarietal de Tinta Fina, fruto de viticultura sostenible, y es un homenaje a Doña Felisa, madre de los actuales propietarios de la mítica bodega vallisoletana, quienes son ya la tercera generación familiar al frente de la casa.

¿Algo diferente? Por supuesto. Un tinto original, con una uva propia del Levante, la Monastrel, y que seguro llamará la atención tanto por dentro como por fuera. Lunático (10 euros) es un tinto crianza perfecto para una noche festiva y en la que siempre está permitido un punto de locura. Y algo de Madrid, una ‘gran desconocida’ en materia de vino que tiene mucho que contar. Por ejemplo, la historia del Sedro Negral (9,90 euros), monovarietal de la bodega Muñoz Martín de Navalcarnero, elaborado con una original variedad que normalmente se utiliza para mezclar con Garnacha, para un extra de color y potencia, y por la que esta pequeña bodega madrileña está apostando fuertemente.

Si uno quiere salirse de blancos y tintos, aflojarse el corsé y ‘arriesgar’ con algo muy distinto, proponemos Lolea Rosé (9,50 euros), un vino rosado frizzante de Garnacha y Tempranillo, con hibisco y jengibre. Aromático, chispeante, monísimo y que encantará a los/as más instagramers. Y para cerrar, un Moscatel con personalidad y elegancia como es el Floralis de Bodegas Torres (7,45 euros). Nació en 1946 y se ha ganado el título de ser uno de los vinos de postre más característicos del Mediterráneo. Fresco y delicado, es también un perfecto compañero de aperitivo, sobre todo de quesos.