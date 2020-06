Dicen que los comienzos nunca son fáciles, y eso es algo que se puede aplicar a la historia de Isabel Preyler y Mario Vargas Llosas, quienes celebran cinco años de un amor que ha cambiado mucho con el paso de los años. Corría el 17 de junio de 2015 cuando la revista ‘¡Hola!’ confirmaba la que fue una de las grandes noticias del año, el noviazgo de la reina del papel couché y el Nobel peruano. Una historia que ya se venía rumoreando y que se convirtió en oficial el 22 de septiembre de ese mismo año, cuando aparecieron como pareja por primera vez durante la inauguración de la temporada del Teatro Real. Un evento que les volvió a colocar en las portadas de la prensa del corazón y que les situó como protagonsitas de un sinfín de noticias en las que era común leer también el nombre de Miguel Boyer, de quien Preysler se había quedado viuda apenas nueves meses antes.

Que la filipina encontrara el amor al poco de perder a su marido fue algo de lo que se habló mucho y a lo que se tuvo que sumar la posición de la familia del escritor tampoco lo puso fácil. Mientras que su ya exmujer, Patricia Llosa, no dudó en saltar a los medios para asegurar estar sorprendida por su separación, dos de hijos, Morgana y Gonzalo, le retiraron la palabra. Tuvieron que pasar cuatro años, hasta abril de 2019, para que comenzara a reinar la paz en la familia y el famoso escritor pudiera, no solo volver a abrazar a sus hijos, sino también a sus nietos.

Ahora que se cumplen cinco años desde que su noviazgo saltó a la luz, se puede decir que las cosas han cambiado mucho, sobre todo en lo que respecta a su situación con los medios. Sí, siguen siendo dos de los personajes más buscados, pero parece que su relación se ha detenido en el tiempo y es que aún no se han dado el ‘sí, quiero’, un plan que parecían tener muy claro con el paso del tiempo y que se terminó diluyendo. «No lo necesitamos (casarnos). Estoy feliz y es la primera vez que no estoy casada. Me gusta ser novia«, sentenció la filipina el pasado abril.

Puede que no haya habido boda y que no tengan intención de darse el «sí, quiero», pero nadie puede negar que Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa son una de las parejas más estables del panorama social. Juntos han vivido grandes momentos que les han hecho acaparar titulares y de los que, sorprendentemente, no han sido los protagonistas directos. El primero de ellos fue la boda de Ana Boyer y Fernando Verdasco, con la que se zanjaban los rumores de una supuesta mala relación entre la hija de Miguel Boyer y el peruano. Poco después tocó el nacimiento de los mellizos de Enrique Iglesias, un niño y una niña que vinieron al mundo en diciembre de 2017. La familia siguió creciendo, primero con la llegada de Miguel, el niño con el que Ana y Fernando se convirtieron en papás en marzo de 2019, y después con la de Mary, la tercera hija de Enrique y Anna Kournikova, que nació el 30 de enero de este mismo año.

Entre tanto nacimiento, también le llegó el amor al miembro más dicharachero del clan, Tamara Falcó, que encontró pareja. Una relación que no salió adelante, pero sobre que hizo que Preysler pronunciara unas declaraciones que dieron la vuelta: «puede que la boda de Tamara sea antes que la mía con Mario». De momento esto no ha sido así y madre e hija siguen sin pasar por el altar, la primera porque está bien como está y la segunda porque sigue soltera, algo que tampoco le preocupa. Si la joven está centrada en su faceta como empresaria tras haber triunfado en la telvisión de la mano de ‘MasterChef Celebrity’, Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler están felices disfrutando de su noviazgo, de la rutina y sin intención de dar un paso más. Al menos de momento.