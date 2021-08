Irene Rosales se sincera sobre su familia y la posibilidad de tener más hijos

No ha sido un año fácil para Irene Rosales. El fallecimiento de sus padres, con tan solo nueve meses de diferencia, el enfrentamiento de su marido y su suegra y la exposición de toda la familia terminaron pasando factura a al sevillana, que el pasado 11 de julio anunciaba que dejaba la televisión para poder «sanar su mente». «El trabajar se me hace un mundo, el estar con las niñas es muy agobiante y el poco tiempo que paso con mi marido… es en medio de la polémica. Entonces llega un momento en el que me analizo y veo lo que estoy viviendo y decido que tengo que frenar porque si quiero estar bien con todo…», contaba en el plató de ‘Viva la vida’ sin poder contener las lágrimas.

Sin duda, no fue una decisión fácil de tomar, pero era lo que necesitaba en ese momento. Desde entonces, se ha centrado en sí misma, en estar mejor y en disfrutar del verano junto a los suyos, ya sea en la playa o en la piscina. Y aunque lo ha pasado en grande, por lo que ha ido mostrando en sus redes sociales, ha sido este miércoles cuando Irene Rosales ha vivido el momento más emocionante: el nacimiento de sus sobrina.

Aprovechando la llegada del bebé, la mujer de Kiko Rivera ha hecho una reflexión sobre la familia, sincerándose como solo ella sabe hacer y haciendo un gran anuncio: no tendrá más hijos. «Tengo bastante claro que no volveré a ser mami, tengo dos niñas preciosas y un príncipe bellísimo», comienza diciendo, refiriéndose a sus dos hijas y también al hijo mayor de Kiko, fruto de su relación con Jessica Bueno.

El motivo que le ha llevado a tomar esta decisión, según cuenta, es que «ahora quiero disfrutar de mí, de la vida y de cada momento junto a ellos». Sin embargo, no puede estar más feliz tras el nacimiento de su sobrina, «pero jamás imagine que en el momento que más lo necesitaba ha llegado un angelito muy especial para mí», asegura, recordado los episodios más duros de su vida, el fallecimiento de sus progenitores, a los que estaba muy unida. «La pérdida de mis padres ha sido el mayor golpe que me ha dado la vida, me siento incompleta y vacía, a medida que va pasando el tiempo duele más, pero no queda otra que hacerte a ello».

«Lo único que he aprendido de este golpe tan duro es que hay que vivir la vida y disfrutarla porque solo hay una», continúa Irene Rosales, que presenta a continuación a la niña: «Esta pequeña princesa de nombre Teresa ha hecho que mi alma vuelva a estar entera, porque ha venido a llenarnos de alegría». Es un momento muy feliz, sí, pero justamente por eso hecha tanto de menos a su madre, «tengo una pena enorme de que mi madre no pueda disfrutar de ella, ya que se ha desvivido por sus 5 nietos más que nadie», cuenta. «Así que mami, se que protegerás y cuidarás a Teresa desde el cielo y eso me deja muy tranquila. Te echamos tanto de menos que duele», termina rota de dolor.