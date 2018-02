Kiko Rivera veta a su hermana Chabelita en el hospital

Isabel Pantoja está, desde que nació su nieta Carlota este martes, que no cabe en sí de alegría. La llegada de la pequeña al clan ha sido un soplo de aire fresco en un ambiente familiar que llevaba enrarecido desde el pasado 13 de enero, cuando Isa Pantoja se sentó en el plató de ‘Sábado Deluxe’ para desvelar las desavenencias que entre los Pantoja habían surgido durante las fechas navideñas. Contó la joven que ella no cenó con su madre en Cantora y que desde entonces no se habla con ella y tampoco, por ende, con su hermano Kiko Rivera, quien siempre se ha posicionado del lado de su madre en las contiendas que las dos Isabeles libran de tarde en tarde.

Cuando la relación familiar atraviesa un momento delicado, el nacimiento de Carlota Rivera Rosales podría haber servido para limar asperezas, pero no ha sido así. Tal y como ha podido saber LOOK en exclusiva, a pesar de las buenas intenciones de Chabelita por acercarse a su familia, el reencuentro no ha sido posible por expreso deseo de Kiko, que ha vetado a su hermana del hospital Nisa de Sevilla, donde desde hace días los Pantoja se confinan para arropar al dj y a su mujer.

Nada más conocer la noticia de que Irene Rosales se había puesto de parto, Chabelita le transmitió a su hermano sus intenciones de viajar a Sevilla para conocer al retoño. Le avisó de que lo haría sin su novio, Alberto Isla, para evitar suspicacias y malas caras, pero Kiko no contestó. Al menos, de inmediato. El dj se pensó qué hacer al respecto y, finalmente, en la mañana de este miércoles a través de un tercero le hizo llegar a su hermana un mensaje demoledor. “Mejor no vengas para evitar tensiones”, le indicó el músico.

Chabelita ha acatado fielmente la decisión de su hermano y aún no conoce a su sobrina. Se ha limitado ha enviar un ramo de flores, tal y como ha informado ‘Sálvame’, y ha compartido vía Instagram sus mejores deseos hacia la pequeña Carlota colgando un corazón con su nombre. Por su parte, Kiko, también ha recurrido a las redes sociales para hacer partícipes a todos de su alegría como padre y ha agradecido el cariño de todos aquellos que en las últimas 48 horas le han mostrado su apoyo sacando un hueco de sus agendas para visitar a la recién nacida. Entre todos ellos no está, por imperativo propio, su hermana Isa, que no ha comprendido el sentido de ese mensaje que muchos creían que iba dirigido a ella. Por cierto, el mensaje en cuestión ha sido borrado por Kiko a las pocas horas.

A pesar de todo, parece que los conflictos con la joven no están haciendo mella en esa felicidad radiante que luce Isabel Pantoja a la entrada y a la salida del hospital. Después de un encierro voluntario en Cantora que ya duraba meses, la tonadillera se ha mostrado con la prensa de lo más agradable y, contra todo pronóstico, no se ha molesta01do tras escuchar la pregunta clave: dónde estaba su hija Isa. Sin contrariar el gesto y con la misma sonrisa con la que hablaba de su nieta ha querido responder: “Adoro a mi hija por encima del bien y del mal”.