Pese a que aún no ha finalizado ‘GH Revolution‘, en los pasillos de Telecinco comienzan a sonar con fuerza los primeros runrunes acerca del próximo ‘GH VIP’, que como otros años, se espera que arranque en enero. De hecho, ya es ‘vox populi’ que esta sexta edición será la primera de su historia con parejas enfrentadas. Sin embargo, LOOK ha dado un paso más y ha podido conocer los primeros nombres que se han sentado a negociar con la productora del programa. ¿Una de las grandes apuestas? La modelo María Jesús Ruiz, quien actualmente está en el ojo del huracán mediático tras su vuelta con José María Gil Silgado y su ruptura con Julio Ruz cuatro meses después de tener una hija. Sin embargo, no es la única que se baraja en las quinielas.

El planteamiento de la productora: parejas ‘malavenidas’

Fuentes de toda solvencia muy próximas a Zeppelin TV aseguran a este digital que los primeros en haber hecho las pruebas de selección han sido Carmen Gahona y Luis Amaya. De aceptar el contrato y ser ellos una de las parejas elegidas finalmente para entrar a la casa de Guadalix, es muy probable que ambos revelen nuevos detalles de su enemiga común: Raquel Bollo. Cabe recordar que Gahona es la pareja de Chiquetete, exmarido de Raquel, mientras el segundo es expareja de la misma. Un reencuentro que, sin duda, produciría nuevos quebraderos de cabeza a la excolaboradora de televisión.

Por su parte, ‘Operación Triunfo‘ también tendrá su hueco en el próximo ‘GH VIP’. Al menos, esa es la idea que tiene la productora. Si bien en la edición del 2017 fue el compositor y jurado del popular concurso, Alejandro Abad, quien participó en el reality show, este digital puede asegurar que la semana pasada han sido tentados Álex Casademunt y Juan Camus. Los ex concursantes de ‘OT 1‘ que tuvieron más de un rifirrafe públicamente con ‘El reencuentro’ de todos los extriunfitos.

Pero hay más. Chelo García-Cortés y José Manuel Parada ya sonaron el año pasado como posibles candidatos y ahora, que su relación está más tensa que nunca, al menos uno de los dos habría vuelto a tener conversaciones con Zeppelin para una posible participación en el programa. “Podría ser muy divertido verles juntos de nuevo compartiendo confidencias en la casa”, relatan las fuentes a LOOK. ¿La razón? A la periodista no le sentó nada bien que su expareja dijera públicamente que le había ayudado tras el bache económico que atraviesa. “Tengo amigos que han estado siempre a mi lado y no me lo están echando en cara”, le respondió Chelo en ‘Sálvame’. Por eso, la casa de Guadalix podría servir para arreglar estas fisuras o, por el contrario, para avivar aún más la tensión existente entre ellos.

Otra montaña rusa emocional ha sido la vivida por Sofía Suescun y Suso Álvarez. Los exconcursantes de ‘GH 16’ iniciaron su romance cuando se conocieron en la casa hace dos años, pero aquella relación nunca llegó a cuajar. Con sus más y sus menos, finalizada aquella edición ambos siguieron con sus vidas por separado pero sin desligarse nunca del todo el uno del otro. De hecho, posteriormente han llegado a protagonizar desnudos y de lo más cómplices, la portada de la revista ‘Primera línea’. A día de hoy, uno de los últimos episodios conocidos entre ambos fue el apoyo público que Sofía le brindó a su amigo cuando se enteró de que su hermana estaba muy enferma. Ahora, el reencuentro ente ellos podría suponer un nuevo giro en su relación. Este digital es sabedor de que tanto Suso como Sofía están en conversaciones para su posible participación en ‘GH VIP’.

Sin embargo, como adelantábamos al principio de estas líneas, la guinda del pastel la pone María Jesús Ruiz. Días después de que la ex Miss España desvelase que había roto con Julio Ruz para volver con Gil Silgado, el empresario afirmaba que no le daría una nueva oportunidad pero que quería mantener una buena relación con ella por el bien de su hija nacida el pasado 31 de julio. Sin embargo, los responsables de la productora de ‘GH VIP’ quieren a la maniquí entre sus filas, lo que da pie a pensar que la modelo y su ex podrían verse las caras de nuevo en este concurso de convivencia. Sin embargo, puestos en contacto con el empresario, desmiente esta hipótesis: “Yo no entro en ‘GH VIP’. No sé quién irá con María Jesús”, ha zanjado.

Para concluir, la presentadora Alicia Senovilla y la cantante Roser son otros dos nombres que resuenan en las primeras quinielas, lo que supone que la apuesta de la productora por ‘levantar’ el programa (que alcanzó mínimos históricos de audiencia en su anterior edición) está siendo fuerte. Al menos, si consiguen que ellos firmen y estas propuestas se hagan realidad.