¿Estafaron a Rosa López con el premio de ‘OT’?: “El dinero nunca se ingresó en su cuenta”

“Es muy importante que controlen su dinero desde ya, quién se lo va a llevar, porque desde que entran ahí son empresarios”, aconsejó Rosa López en el programa ‘Hora Punta’ a los concursantes de ‘Operación Triunfo’. Unas declaraciones que si de ella hubieran dependido se habrían quedado ahí, pero el presentador insistió intrigado: ¿Había tenido ella problemas con el dinero tras ganar ‘OT’? En ese momento, la cantante se mostró dubitativa para, más tarde, relatar un gran secreto hasta el momento: los 15 millones de pesetas (90.000 euros) de premio tras ganar ‘OT’ “se perdieron”.

“El cheque se perdió o algo así”, aseguró la granadina. Pero, ¿cómo se puede perder un cheque de esa cantidad? “Pues nada, seis años después de salir de ‘OT’ empecé a preguntarme cuál era el beneficio de que no pudiera hacer vida normal. En ese momento llamé a mi padre, me puso al día de todo y descubrí que le habían engañado” ¿Quién hizo eso?, le azuzó Javier Cárdenas acto seguido. “Nadie, porque eso es pasado”, zanjó Rosa un tanto incómoda. En esta tesitura, LOOK ha querido profundizar con algunos familiares y amigos de la cantante sobre ese dinero del que nunca llegó a disfrutar. ¿Qué pasó realmente?

“Es verdad que Eduardo, el padre de Rosa, se sintió muy estafado y quiso reclamar ese dinero, pero su hija no quería meterse en líos al salir del programa por si le afectaba a su carrera. Eduardo se calló por ella“, ha asegurado a este medio un amigo de la familia, Cecilio. Lo que es innegable para esta fuente es que “ese dinero no llegó a ingresarse nunca en la cuenta de Rosa”. Según su versión, ni en la de ella ni en ninguna de la familia; ese dinero “desapareció”.

Otro testimonio muy cercano al grupo de amigos de la que fue representante de Eurovisión -quien prefiere no ser citado- ahonda más en el dolor del padre de Rosa, quien se dedicó en vida a ayudar y asesorar a su hija: “Su padre dejó su puesto de vigilante por ella y ese tema es muy delicado porque falleció sin resolver nada. A él le habría gustado solucionar ese tema. Era mucho dinero y a la familia le habría venido de perlas, pero Rosa nunca ha querido hablar de eso y quiso pasar página”.

Entonces, a tenor de sus palabras en televisión, ¿se le escapó sin querer? “Ella es muy natural y nos ha sorprendido a muchos que lo dijera. Cuando salió de la academia, ella tenía mucho desconocimiento del medio y ahora lo habrá dicho porque se ve más fuerte“.

Mucho más parco en palabras y diplomático se ha mostrado para LOOK el hermano de la cantante, José Octavio. ¿Cómo vivió la familia ese momento? “No pienso hablar de eso. Mi hermana es quien debe hablar de lo que pasó“. Este medio se ha intentado poner en contacto con la cantante, así como con algunos amigos de ‘OT’ y con la productora del programa, Gestmusic. Sin embargo, o bien no han querido entrar en detalles o la comunicación no ha sido posible. ¿Saldrá al paso Rosa López de esta cuestión?