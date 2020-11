Sushi, regalos y muchas tartas: así está siendo el cumpleaños de Fernando Verdasco

Hoy es una fecha muy especial para Fernando Verdasco. El tenista cumple 37 años y lejos de hacer una gran celebración, debido a las resticciones sanitarias que hay que llevar a cabo debido a la Covid-19, ha pasado el día en familia. Gracias a su cuñada Tamara Falcó que está hecha toda una influencer se ha podido saber cómo está siendo la celebración de cumpleaños del deportista. Primero han hecho una parada en un restaurante de sushi, una de las comidas preferidas de la ganadora de ‘Masterchef Celebiry 4’, y más tarde llegaba lo mejor: la tarta y los regalos.

Una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido que Fernando Verdasco ha estado rodeado de varias tartas. En concreto ha tenido cinco pasteles para poder pedir sus mayores deseos. De chocolate con fresas, de lacasitos, un pastel minimalista e incluso no podía faltar uno más saludable. Desde luego a la celebración del tenista no le ha faltado nada. Aunque eso no es todo porque la futura marquesa de Griñón también ha grabado con su móvil el momento de abrir los regalos y ha desvelado cuál era el suyo.

Con un papel de regalo rojo y azul y de un tamaño considerable, Verdasco abría con emoción el obsequio de su cuñada. Finalmente se ha podido saber que lo que había tras el envoltorio era una enorme maleta de viaje. Accesorio que por el momento no podrá utilizar mucho debido a la actual crisis sanitaria. Tampoco han faltado las numerosas felicitaciones a través de las redes sociales entre las que se encontraba la de Álvaro Morata, Alex Lazarov, Tamara Falcó y su hermana, Anita Verdasco, entre otras.

Fernando Verdasco se encuentra en un momento agridulce de su vida, ya que se encuentra en medio de un parón profesional. «Mi temporada se da por terminada. Ha sido un año durísimo en lo que al tenis se refiere, con lesiones, pocos torneos jugados, pocos días de entrenamientos realizados por culpa de esas lesiones, malas sensaciones e injusticias como la de Roland Garros, la cual me ha afectado mucho mental y anímicamente», anunció en un comunicado. Por otro lado, junto a Ana Boyer están esperando a ser padres de su segundo hijo, un año después de que viniera al mundo el pequeño Miguel.