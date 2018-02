Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez jamás olvidarán lo sucedido el 27 de enero. Fue el día escogido por el futbolista para hacer pública su ruptura con la canaria a través de un comunicado que hizo que saltara todo por los aires y desde entonces nada ha vuelto a ser igual. Los reproches que Aurah dedicó al delantero horas después de que todo el mundo conociera su separación, evidenciaron que lo que un día habían construido se había hecho añicos en cuestión de horas. “No pidas que me respeten a mí y a tu hijo cuando eres el primero que nos ha faltado el respeto al mandar a tu representante escribir un comunicado. Nos fallaste en el peor momento de nuestras vidas. Recuerda tú no estás cuidando de Nyan. Tu fútbol es lo primero”, escribió Aurah en su Instagram. Mientras el jugador del Stoke City ha preferido no pronunciarse y mantenerse al margen, tal y como dice a este medio su representante, Ginés Carvajal, su entorno sí se ha sumado a esta guerra.

[La demoledora respuesta de Aurah a su ex, Jesé Rodríguez]

“Que no llame a la madre para preguntar por su hijo no significa que no hable con los médicos para saber todo. Aparte recuerda quién es el que se hace cargo de todo, échale mente”, dice Raymond Ray, amigo íntimo de Jesé y socio de sus proyectos musicales. A través de las redes sociales, el colombiano responde directamente a la mejor amiga de Aurah, Thyaré Lukes Mart, quien, está defendiendo con uñas y dientes a la canaria y atacando a Jesé. “Tanto extrañas a Nyan que no has llamado para saber de él en una semana. Anda ya, falso”, escribe Thyaré al jugador despertando la ira del entorno del futbolista. “Cuando te quedaste tirada y fuiste a Francia no era un falso, ¿no? ¡¡¡Cállate la boquita!!! ¡¡Que cada uno se meta en su vida!!”, dice por su parte otro amigo de Jesé.

[El desgarrador mensaje de Jesé Rodríguez ante las complicaciones de salud de su pequeño]

El entorno del canario coincide en asegurar que Jesé está muy preocupado por su hijo y, pese a que la relación con la madre de este no es buena, sí está al tanto de todas las novedades médicas del niño. Según sus amigos, sus compromisos futbolísticos no le permiten estar estos días en el hospital, pero se mantiene informado de cómo está Nyan y está costeando todo lo que el traslado a Madrid del pequeño ha supuesto.

Este digital se ha puesto en contacto con la amiga de Aurah para tratar de recoger su versión sobre Jesé en su papel de padre y asegura que aún es pronto para hablar con la prensa. “Ni Aurah ni su entorno se va a pronunciar hasta que Nyan esté recuperado. No vamos a decir nada de momento, pero lo que dice Aurah en sus redes es completamente cierto. Ella está bien”, ha declarado.

Mientras la llama de la discordia se aviva y su ruptura es objeto de interés del mundo del cuore, Aurah y Jesé prefieren guardar silencio. Al menos de cara a los medios de comunicación. El anuncio oficial de su romance marca un antes y un después y todo apunta a que, una vez el pequeño Nyan se recupere, comenzará una guerra sin cuartel entre ambos.