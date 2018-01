Bertín Osborne ha conseguido lo que muchos deseaban: unir en un mismo programa de televisión a Julio Benítez y Manuel Díaz. Los dos hijos de ‘El Cordobés’ se sentarán junto al cantante para hablar de su complicada historia familiar, una historia que durante años los ha mantenido separados. El no reconocimiento de su padre ha marcado la vida de Manuel, que en el 2016 consiguió tras una prueba de ADN demostrar lo que muchos daban por hecho. Desde entonces la relación entre los hermanos se ha ido estrechando progresivamente. En abril de 2016 Julio hizo unas declaraciones a la revista ‘Love’ donde no parecía estar muy a favor de unir lazos con su hermano: “Si los tribunales dijeran que es mi hermano, creo que lo respetaría, pero ha hecho mucho daño a mi familia”. Sin embargo, esta postura parece haberse relajado en el último año y a día de hoy ambos están más unidos que nunca.

Julio y Manuel han dado el paso de hacer pública su buena relación, primero en una corrida de toros que juntos realizaron en marzo de 2017 y ahora en el programa de Bertín. Una relación de hermanos que, en cambio, deja a un lado al resto de hijos de ‘El Cordobés’, que aún no han hecho apego público a su hermano Manuel. Ocho es el número de vástagos reconocidos por el diestro, contando con Manuel Benítez Valero, primer hijo del torero que falleció en Estados Unidos tras un tiroteo en el año 2008. Entonces la duda es evidente: ¿Existe relación entre el resto de hermanos y Manuel Díaz?

María Ángeles, la única hija ‘bastarda’ que mantiene relación con su padre

Hasta el momento el torero no ha mantenido relación alguna con su padre, algo que contrasta con su hermana María Ángeles Benítez Raigón, quien fue reconocida por ‘El Cordobés’ en el año 2000 por orden de la Audiencia Provincial de Córdoba a los 31 años. La cordobesa mantiene a día de hoy una estrecho vínculo con el ‘Quinto califa’y tanto es así que el pasado año apareció con su padre en un acto público que se celebró en su ciudad. “Siempre supe que, algún día, pasaría esto. Mi corazón me decía que, a su manera, mi padre me quería”, llegó a confesar María Ángeles al diario ‘ABC’. Durante algún tiempo se llegó a decir que la coacción que ejercía la esposa del diestro, fallecida en 2016, sobre él fue el motivo por el que no entablaba relación con sus hijos nacidos fuera del matrimonio, teoría que podría ajustarse al caso de la cordobesa pero no al de Manuel.

En este encuentro que este lunes protagonizan Manuel Díaz y Julio falta un tercero en discordia que, sin duda, lleva su nombre. Poder aunar también a Mari Ángeles con ambos toreros sería la prueba inequívoca de que los Benítez empiezan a unirse a pesar de las errantes maniobras llevadas a cabo por ‘El Cordobés’ a lo largo de todos estos años. Look se ha puesto en contacto con Raigón para esclarecer los motivos que le han llevado a no participar en esta reunión, pero ha preferido no hacer declaraciones al respecto.

Por otro lado y siempre en la sombra se postulan el resto de hijos del califa de Córdoba, fruto de su matrimonio con Martina Fraysse. María Isabel, Martina, Manuel María y Rafael, todo mayores que Julio, han preferido mantenerse al lado de su madre antes, durante y después de la separación con el veterano torero y en la cuestión referente a Manuel Díaz han cerrado filas para proteger a Fraysse. Después de tantos años estrechar lazos con el marido de Virginia Troconis podría ser considerado una traición por parte de la francesa y ninguno de sus cuatro hijos mayores están dispuestos a disgustarla.

[La última ‘venganza’ de ‘El Cordobés’]

Entre tanto es Julio Benítez el que ocupa la posición más delicada en este entuerto. Sus palabras, siempre medidas, son cautas a la hora de hablar de sus padres y de lo que supone que hasta la fecha su progenitor y Díaz no hayan tenido un encuentro privado. Bertín tiene, por tanto, la difícil tarea de ahondar en los sentimientos de Julio,un joven que se debate entre el amor de un hermano y el del resto de su familia.