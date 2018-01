Devolver a España el humor de los 70, el proyecto “nunca visto” que une a Edmundo Arrocet con Malena Gracia

Lo “nunca visto”. Así es como describen algunos de sus protagonistas ‘Parniasada’, la nueva serie de televisión que traerá el regreso a la pequeña pantalla de Bigote Arrocet. El chileno compartirá escena en esta ocasión con Malena Gracia, sin duda una sorprendente e inesperada combinación . “Edmundo es una persona maravillosa y muy humilde. Me he quedado alucinada de lo buen compañero que es”, cuenta a LOOK la vedette. La aparición de la explosiva rubia con el novio de María Teresa Campos pretende llamar la atención de los espectadores a través de un tipo de humor que gozó de un gran éxito en antaño.

Nada hacía apuntar que Edmundo volviera a realizar ficción, ya que el chileno está retirado de este género desde que en 1997 compartiese escena con Chiquito de la Calzada en la película ‘Brácula: Condemor II’. El novio de ‘mamá Campos’, que está volcado actualmente en su faceta musical y empresarial, se suma a un ramillete de grandes figuras del humor de los 70 como Arévalo, Fernando Esteso o Emma Ozores. “El humor moderno no hace reír a la gente de 55, 60 o 71 años. Nosotros aún tenemos cabida”, dice a LOOK .

A pesar de lo dispares que parecen, en algo coinciden todos: están encantados con este nuevo proyecto que llega en muy buen momento para todos ellos. “Tenemos mucha ilusión. La grabación fue en Barcelona y ha ido muy bien”, cuenta Malena Gracia, que, sin embargo, no puede adelantar el papel que interpretará en la serie. Por su parte, Arévalo cuenta que, debido a la moderna técnica de rodaje con la que se está realizando esta serie, el montaje llevará algún tiempo: “Es una cosa muy innovadora que no se ha visto en España. Ya hemos grabado el primer capítulo pero aún tardaremos en verlo todo montado”.

Y es que no será hasta el próximo mes de abril cuando podamos ver un adelanto de ‘Parniasada’, según cuenta a este medio Jordi del Castillo, el productor del proyecto y cabeza visible de Taller de Producciones Audiovisuales (TPA), la joven productora artífice de esta obra. “Se grabarán unos 13 capítulos de 20 a 30 minutos de duración. En ellos queremos reivindicar el humor nuestro, un humor español del que estamos muy orgullosos“, explica Del Castillo. Este digital ha podido conocer además que la financiación de ‘Parniasada’ proviene de la contribución de pequeños inversores que han creído en el proyecto. Un coste de unos 60.000 euros con los que se pretende regresar a la pequeña pantalla a algunos de los cómicos más famosos de nuestro país. Tal y como nos adelanta el productor, hasta el momento tan solo se ha grabado un teaser de la serie y un capítulo de unos 20 minutos de duración. Con este material pretenden ofertar a las diferentes cadenas de televisión el nostálgico producto, una tarea que, según nos cuentan sus protagonistas, ya está en marcha. “Ya hay un canal interesado en la serie, pero no podemos decir mucho más por exigencias del productor”, cuenta Malena Gracia.

A la espera de ver la primera píldora de este proyecto, queda claro que el espíritu vintage del humor clásico español se resiste a desaparecer del imaginario colectivo. Una serie repleta de personajes clave de este género en nuestro país que desean volver a brillar en la pequeña pantalla.