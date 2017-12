Una vez más la vida amorosa de Pepe Navarro vuelve a copar las portadas. El presentador y la que era su segunda esposa, Lorena Aznar, han puesto fin a su matrimonio nueve años después de su enlace. Con dos hijos en común -Layla y Darco-, se encuentran en trámites de separación, aunque todavía sigue conviviendo, según informa ‘LOC’. Pese a que se desconocen los motivos de su ruptura, lo cierto es que durante esta última etapa la pareja ha tenido que hacer frente a grandes escollos como el cruce de acusaciones y demandas que Pepe e Ivonne Reyes han protagonizado, desde que la venezolana asegurara públicamente que Navarro era el padre de su hijo.

El amor entre Lorena y Pepe se fraguó durante el mítico programa ‘El Mississipi’, donde él ejercía de conductor y ella de bailarina. Tras muchos muchos años unidos, esta separación ha caído como un jarro de agua fría, pues hace tan solo unos meses tanto él como la que ha sido su esposa se dedicaron elogios en la entrevista que Bertín Osborne hizo a Pepe en ‘Mi casa es la tuya.”Lorena es maestra de escuela, es extraordinaria, yo no he visto a nadie con mayor pasión a la hora de hacer su trabajo. Los padres la adoran. Es una mujer dedicada a la que le encanta su trabajo, y no sabes lo que es tener una profesora en casa para los niños, es maravilloso. Estoy muy contento, es uno de los mejores momentos de mi vida”, dijo entonces Navarro.

Palabras a las que respondió así Lorena: “Es un padre fantástico y la prueba es que los cuatro niños la quieren muchísimo. Está mucho de viaje, por trabajo, por diferentes motivos, con lo que no está en el día a día con los niños. Yo soy la Rottenmeier, pero él sabe muy bien estar en los momentos precisos“. Sin embargo, todo parece haber cambiado entre ambos.

No todo son malas noticias para Pepe Navarro. Mientras vive un difícil momento sentimental, su carrera profesional se dispara. El presentador tendrá un programa que cada vez parece estar más cerca y es que ya estaría grabando un programa piloto con una productora externa. Pero, ¿qué formato será el elegido para su regreso televisivo? Un espacio de entrevistas y de viajes del que aún no se conoce ningún detalle.