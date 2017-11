Al más puro estilo Kardashian, el clan de las Campos ha puesto rumbo a Nueva York para rodar la tercera entrega de su docureality. María Teresa Campos y sus hijas, Carmen Borrego y Terelu, han sido fotografiadas a su llegada al aeropuerto de Madrid, cargadas de maletas hasta los topes.

Teresa llegaba del brazo de Raúl Prieto, quien, tras su salida de ‘Salvame’, ha encontrado en la nueva entrega de ‘Las Campos’ el ilusionante proyecto con el que olvidar sus tensiones con Jorge Javier. José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, también ha acompañado al aeropuerto a las ‘reinas españolas de la telerrealidad’, lo que ha hecho aún más evidente la ausencia de Edmundo.

Casualidades de la programación televisiva o no, el viaje de Teresa Campos y sus hijas a la Gran Manzana ha coincidido con el 68 cumpleaños de Bigote Arrocet, que no se ha dejado ver en Barajas. Quizá, María Teresa haya preferido una despedida en casa para no emocionarse frente a las cámaras al decir adiós a su amado. Lo que sí ha querido aclarar a la prensa allí congregada es que le ha regalado tres cosas, que no ha especificado, y se ha justificado así por viajar en una fecha tan señalada para su pareja: “En mi cumpleaños tampoco pudimos estar juntos porque él estaba en Supervivientes”.

Respecto a cuánto tiempo estarán en Nueva York y quiénes aparecerán en la tercera entrega del reality de las Campos se plantean varias incógnitas. Por una parte, la propia María Teresa aseguró que solo serían unos días, aunque el tamaño y la cantidad de las maletas con las que se ha visto bregando a Terelu parece indicar que se van al menos un mes. La segunda gran incógnita sea la que, quizá, explique en parte la gran cantidad de ropa y complementos que se llevan al otro lado del charco, dado que durante su estancia en la ciudad de los rascacielos podrían verse las caras con las mismísimas Kardashian. Y es que varias informaciones apuntan a que Teresa, Terelu y Carmen rodarían un encuentro con las indiscutibles reinas de los realities: Kim, Kourtney, Khloé y Kris.

No está confirmado que esta cita vaya a producirse, pero lo que está claro es que las Campos viajan a Nueva York con ganas y material suficiente para dejar el pabellón bien alto.