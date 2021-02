Ana Obregón celebra el primer cumpleaños de su padre sin Álex: «alguien desde el cielo te está cantando cumpleaños feliz»

No hay día en el que Ana Obregón no recuerde a su hijo Álex Lequio. El joven no es solo el protagonista de casi todos sus pensamientos, también de sus publicaciones de sus redes sociales, donde de manera habitual comparte fotografías inéditas con las que recuerda al que es el gran amor de su vida. Si bien todos los días son complicados, hay fechas señaladas que hacen que la ausencia del joven sea aún más complicada.

Este jueves ha sido uno de esos días. Este 18 de febrero el padre de la actriz, Antonio García, cumple 95 años, una fecha muy especial que Ana no se ha querido perder. Si bien optó por celebrar la navidad en solitario, en esta ocasión ha salido de casa para estar junto al hombre que le dio la vida y compartir con él el día. Como es tradición, ha compartido una fotografía en la que aparece junto a sus padres, que se agarran cariñosamente de la mano mientras ella, vestida de riguroso luto, esboza una media sonrisa a la cámara.

El mismo entorno sí, pero con un ambiente muy diferente al de pasados años y es que este ha sido sin duda un día agridulce para todos, el primer cumpleaños del patriarca de la familia Obregón sin Álex. Pero eso no significa que el empresario no haya estado presente, pues su madre le ha recordado con un bonito mensaje. «Muchas felicidades Papá. Hoy cumples 95 años de la mano del amor de tu vida por casi 68 años», ha comenzado escribiendo, orgullosa de los muchos años que sus padres llevan juntos.

«Daría el resto de mi vida por poder celebrarlo todos juntos como siempre, pero estoy segura de que alguien desde el cielo te está cantando cumpleaños feliz. Alguien que te admiraba y te quería muchísimo como todos tus hijos, nietos y bisnieto. #cumpleañosfeliz #95años #alessforever 💔».

Una publicación muy emocionante, que no ha terminado ahí. En sus stories ha colgado fotografías inéditas de la familia, como una en la que aparece su padre junto a su hijo y sobre la que asegura que Antonio siempre fue un ejemplo a seguir para Álex.

Otra de las imágenes está dedicada a sus hermanas, Celia y Amalia, sus grandes apoyos tras el fallecimiento de su hijo. Las tres han estado siempre muy unida, pero especialmente durante los últimos meses, en los que han hecho piña alrededor de Ana, que agrade así su amor. «Con mis hermanas, mi gran apoyo», ha puesto.

Nueve meses sin él

Estos últimos días no han sido fáciles para Ana Obregón. El pasado sábado 13 de febrero se cumplían nueve meses sin su pequeño, al que dedicó una nueva publicación en su perfil de Instagram, en la que reflejó el dolor que todavía siente. «Nueve meses en mi tripita. Nueve meses en mi alma porque mi corazón dejó de latir y se fue con el tuyo. Para siempre… #9mesessinti #alessforever 💔».

Es cierto que estos meses han sido los más duros de la vida de Ana, que no ha estado sola ni un solo momento. Además del cariño de su familia y amigos, la actriz ha recibido el amor de todos sus seguidores y compañeros de profesión, que se siguen volcando en ella. Cada uno de sus post es especial. No solo por las palabras que vuelca en ellos, casi siempre dirigidas a su niño, también porque están repletos de mensajes y emoticonos en forma de corazón cargados de amor para Ana Obregón.