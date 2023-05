La actriz Bárbara Lennie se convierte en la embajadora del nuevo Peugeot 408

Bárbara Lennie, ganadora del Goya a la mejor actriz por Magical Girl, se ha convertido en la embajadora del Peugeot 408, el nuevo modelo de la marca francesa que comparte atributos como la elegancia y la versatilidad con la intérprete española.

En una coqueta y estilizada sala del restaurante Robouchon en Madrid, que recuerda a los cabarets franceses, se produjo la presentación del que va a ser nuevo rostro del Peugeot 408 en España. Bárbara Lennie es una actriz con una dilatada carrera en el mundo de la interpretación.

Lennie ha tocado todos los palos, cine, teatro, televisión y ahora explora una nueva etapa en su vida personal –acaba de ser mamá– y profesional en la que se va a dar «un respiro» hasta encontrar «un papel que me guste mucho y tenga sentido». En este impás compaginará su papel de madre con ser la imagen del Peugeot 408.

La ganadora del Goya a la mejor actriz en 2015 y un premio Max de teatro en 2012, reconoce que de siempre le han gustado los coches. De hecho, cuenta como anécdota que se tuvo que sacar el carnet de conducir para su papel en la película de Montxo Armendariz Obaba. «Recuerdo que durante el rodaje tuve que conducir un montón y fue la primera vez que tuve un pequeño accidente. Estrellé el coche contra una casa», recuerda Bárbara Lennie.

Ahora, Lennie disfruta de un coche, el Peugeot 408 Allure, que nada tiene que ver con aquel primer vehículo que condujo o con el familiar Symca 1000 que le trae tan buenos recuerdos de su infancia, ya que era el primer coche que tuvo su familia en Madrid. Subirse al Peugeot 408 «es como hacerlo en una nave espacial, impone por la cantidad de tecnología» con la que cuenta el nuevo modelo de la marca francesa del grupo Stellantis. «Pero enseguida te haces a su interior cómodo, sin ruidos», ideal según comenta la actriz para hacer una escapada y «disfrutar tranquilamente de los paisajes».

El nuevo modelo amadrinado por Bárbara Lennie -Peugeot 408 Allure- cuenta con la última generación del puesto de conducción i-Cockpit con las funciones de ayuda a la conducción más avanzadas, respaldadas por 6 cámaras y 9 radares. Entre su arsenal tecnológico destacan el regulador de velocidad adaptativo con función Stop & Go, el sistema night vision, que permite detectar la presencia de peatones, ciclistas o animales en la calzada antes de que los grupos ópticos los iluminen, el control de ángulo muerto de largo alcance (75 m) y la alerta de tráfico trasero, que permite maniobrar y dar la marcha atrás con el mayor nivel de seguridad.

«Además, me gusta –señala Bárbara Lennie– que el Peugeot 408 es híbrido enchufable con lo que contribuyes con el medio ambiente poniendo tu granito de arena para aliviar la contaminación». Para la actriz «este es el futuro».

Tanto Alberto Morla, director comunicación de Peugeot, como para la actriz, éste es un matrimonio muy bien avenido. «Bárbara Lennie comparte con el Peugeot 408 la elegancia y la versatilidad, por lo que creemos que no puede haber mejor embajadora para nuestro más novedoso modelo», señalan desde Peugeot. Por su parte Lennie se muestra encantada en este nuevo papel: «La verdad es que siempre me vi como imagen de un automóvil, los coches son algo icónico en el cine y, la verdad, me veía mejor reflejada como embajadora de un coche que como de otro tipo de producto».

Exitosa carrera como actriz

Bárbara Lennie comenzó en el mundo de la interpretación muy joven. Se presentó a una audición que se estaba realizando en su instituto para buscar a la protagonista de Más Pena que Gloria, en 2001. «Tras aquella experiencia, lo tuve claro, me tenía que dedicar al mundo de la interpretación. Después de ese rodaje decidí estudiar arte dramático», recuerda la actriz que ha cosechado diferentes premios tanto en el mundo del cine como en el teatro.

Sobre sus próximos proyectos profesionales, Bárbara Lennie asegura que «lo que me pide el cuerpo es hacer cosas vitales y luminosas, optimistas, vitales, de amor. No viajes al infierno», como estaba acostumbrada hasta el momento. De ahí que, por la maternidad, haya decidido darse un respiro y meditar el siguiente paso en su carrera como actriz.