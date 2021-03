Zara versiona el vestido más deseado de Michael Kors por el que suspira Letizia

La nueva colección de Michael Kors de esta primavera 2021 sorprende con un vestido que Zara no ha dudado en versionar. Los detalles de esta prenda lo convierten en una opción de lo más deseada, es un vestido que lo tiene todo y mucho más. Podríamos ver a la reina Letizia marcar estilo en Marivent con una prenda de este tipo. El diseño versátil que nos ofrece, para pasear por un mercado de Mallorca, recorrer la ciudad o asistir a un acto, son sus puntos fuertes. Si estás buscando un vestido digno de una reina, versionado de todo un Michael Kors, toma nota de esta prenda de Zara.

Michael Kors tiene el vestido original que copia Zara para entregárselo a Letizia

La reina Letizia es la embajadora de la moda española, amante de los diseños más especiales suspiraría por un vestido de Zara que copia una versión de Michael Kors. Esta colección de primavera de 2021 viene cargada de buenas sensaciones. Prendas que reflejan la comodidad y el buen gusto de versiones destinadas a convertirse en clásicos que se agotarán en unos días.

El vestido camisero a rayas de Michael Kors que triunfa esta primavera. La marca de lujo firma esta prenda que ronda los 200 euros. Un vestido no apto para todos los bolsillos, pero sí para la realeza. Es un camisero que se adapta a cada cuerpo, con unos botones laterales y frontales con los que lucirnos. Un día de playa o una reunión en la oficina, lo mejor de esta prenda es que se adapta a cualquier situación que se nos presente.

Zara versiona el vestido camisero de esta temporada con su toque personal. La elegancia de esta prenda es lo que invita a Letizia a llevarla. Es un camisero que destaca por los puños y el cuello, de lo más formal. El cinturón marrón que podemos poner o cambiar, es ese plus que afina la figura, algo que nuestra reina consigue con todos sus looks. Los botones dorados le dan el aire regio que el Michael Kors no tiene y por el que suspira Letizia.

La opción de Zara es perfecta para esta nueva temporada, un vestido fácil de llevar, cómodo y muy versátil. A la venta por 39,95 euros, disponible desde la talla XS hasta la XL se adapta a todo tipo de mujer. Este básico será una de las estrellas de la temporada que no podemos dejar escapar. Si buscas vestido, antes de que lo lleve Letizia a algún acto y se agote, es el momento de comprarlo.