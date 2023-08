Zara triunfa con su nuevo vestido midi plisado: ¡Flechazo a primera vista!

En su nueva colección para el verano, Zara nos ha sorprendido con un vestido midi plisado que es un auténtico flechazo a primera vista. Si esta temporada tienes un evento, como una boda o un bautizo, es ideal para lucir el mejor look de invitada. Está lleno de detalles que hacen de él una prenda muy especial. Ahora bien, si quieres hacerte con el vestido, debes darte prisa porque, aunque acaba de salir a la venta, está a punto de agotarse en casi todas las tallas.

El nuevo vestido midi plisado de Zara

El morado es uno de lo colores tendencia del verano, el cual aporta muchísima vitalidad y elegancia a cualquier look, ya sea de día o de noche. Además, es muy fácil de combinar. Si buscas un look clásico y con estilo, queda genial con colores neutros como el negro. Si prefieres darle un toque de originalidad y creatividad al look, el morado combina a las mil maravillas con el naranja o el amarillo.

Confeccionado con 100% poliéster, es un vestido de cuello halter con hebilla dorada y lazada. Este tipo de cuello es el favorito de las novias porque estiliza y alarga visualmente la silueta. Crea un efecto afinador que favorece muchísimo a mujeres de todas las tallas y con todos los tipos de cuerpos.

Uno de los detalles que más nos gustan es la abertura delantera en la cintura. Por supuesto, no podemos del escote en la espalda. Puedes llevar el vestido sin sujetador. Claro que, si te sientes más cómoda con sujetador, existen alternativas para que no se vea la tira.

Uno de los mejores trucos de los estilistas son las cintas textiles que se sujetan al pecho y se adaptan a todo tipo de escotes. También puedes elegir un sujetador sin tira, que evita que se marque el pecho y deja la espalda completamente al aire.

Si quieres lucir un look de invitada de lo más sofisticado y glamuroso, puedes escoger unas sandalias de tacón con plataforma doradas. Procura que tenga tiras entrecruzadas en el empeine y pulsera con cierre de hebilla en el tobillo para que el pie quede bien sujeto y así te resulten mucho más cómodas.

El vestido está disponible en la tienda online de Zara por 39,95 euros, desde la talla XS hasta la XL. En la web también puedes consultar la disponibilidad de la prenda en tu tienda Zara más cercana.