De Zara a Mango pasando por H&M: 6 camisas vaqueras para llevar la tendencia del momento

La tendencia dicta un otoño repleto de prendas de entretiempo que te encantarán. A los vestidos ajustados y los pantalones algo más anchos para ir más cómoda, se une el denim. Por esto te mostramos estas camisas vaqueras de tus tiendas favoritas. Las llevas con tus jeans preferidos, pantalones ajustados o bien anchos, encima de tops, con deportivas y hasta con botas de tacón.

Lo mejor es que hay variedad, de diferentes tipos, colores y tallas. Y de diversidad de tiendas, desde Zara a Mango, pasando por H&M o Lefties. Es donde sueles ir a comprar para tener las mejores prendas de cada temporada. Las camisas vaqueras son aquella prenda temporal que no va a pasar de moda y que tienes durante mucho tiempo. y siempre sentará perfectamente. Consiguen que ofrezcas un look mucho más casual pero no por ello quiere decir que no vas a ir menos arreglada, puedes ir también siempre mejor y elegante sea a una fiesta o bien de cena y hasta para el trabajo.

6 camisas vaqueras para llevar la tendencia de otoño

Básica azul de Zara: camisas vaqueras

Camisa de cuello solapa con escote pico y manga larga. Bolsillos delanteros de plastrón. Cierre frontal con botones a presión.

De materiales sostenibles, esta camisa está confeccionada en 100% algodón y contiene al menos 20% algodón reciclado certificado RCS.

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Los cuidados de la camisa

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 150 º C

Lim.Seco tetracloroetileno

Se puede usar secadora temperatura reducida

Cuál es el precio de la vaquera

El precio de esta camisa vaquera es de 22,95 euros en diversas tallas: de la XS a la XL. Elige la tuya.

Camisa vaquera con costuras de Mango

Tenemos una camisa de tejido de algodón estilo tejano vaquero. Presenta un diseño recto, con cuello camisero, de manga larga con puños abotonados y cierre delantero con botones.

El precio que tiene esta camisa vaquera es de 29,99 euros y las tallas que puedes comprar en la web en este momento son: XS y S.

En 5 colores diferentes de H&M

Camisa en denim con cuello y botones de presión delante. Bolsillos superiores de parche con solapa y botón de presión, canesú en V en la espalda y mangas largas con botones de presión en los puños. Bajo ligeramente redondeado.

Es de largo normal, de manga larga siendo modelo tipo oversized y de cuello inglés.

Se confecciona en materiales reciclados. El gramaje total de este producto contiene 20% algodón reciclado, excluyen el gramaje de componentes menores como, por ejemplo, entre otros: hilos, botones, cremalleras, adornos y estampados.

El algodón es una fibra natural suave y versátil que se obtiene de la planta del algodón. El algodón reciclado está hecho de residuos textiles de la producción o a partir de residuos textiles al final de su vida útil. Los residuos se reciclan mecánicamente y se hilan para obtener hilo nuevo.

Está en color azul claro, azul medio, fuerte, negro y también en gris. El precio es de 25,99 euros y las tallas que queden dependen de cada color, de la XS a la XL.

Con lazo y color oscuro en Zara: camisas vaqueras

Camisa de cuello con lazo en mismo tejido. Manga larga acabada en puño. Bolsillo de plastrón en pecho. Detalle de pinza en espalda. Cierre frontal con botones. Se confecciona en 100% algodón, contiene al menos: 15% algodón reciclado certificado RCS y 70% algodón de cultivo orgánico certificado OCS.

Esta fibra se fabrica a partir de residuos textiles de algodón reciclado. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar el consumo de materias primas. Está certificada conforme al Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

El precio es de 25,95 euros y las tallas van de la S a la XL. Ya puedes buscar tu talla.

Bolsillos y ajustada de Mango

Tejido de algodón estilo tejano vaquero. Diseño entallado. Cuello camisero. Manga larga con puños abotonados. Dos bolsillos de solapa con botón en el pecho. Cierre delantero de botones a presión. Costuras decorativas.

Esta camisa está de oferta, de manera que, si tiene un precio de 29,99 euros, ahora puedes comprarla a un precio de 15,99 euros con descuento del 47%.

Camisa denim oversize de H&M

Camisa oversize en denim de algodón rígido. Modelo con cuello, botones de metal delante, canesú en la espalda y bolsillos superiores con solapa y botón. Hombros caídos con costuras avanzadas, puños abotonados y bajo redondeado. Espalda algo más larga.

En dos colores, azul medio y azul oscuro, esta camisa tiene un precio de 39,99 euros la tienes en varias tallas.