Zara Kids tiene las bailarinas perfectas para el otoño por menos de 20€ y hasta la talla 40

Se acaba el verano y toca revisar el armario de cara a la nueva temporada. Aunque todavía hace calor y es probable que el frío llegue de golpe, en cuanto al calzado hay un tipo de zapatos que son perfectos tanto para las primeras bajadas de temperaturas como para los días un poco más fríos, sin lo combinamos con calcetines o leotardos. Estamos hablando de las bailarinas, que se han convertido en el calzado por excelencia del entretiempo. Un tipo de zapatos que podemos encontrar en la mayoría de las marcas y de las que Zara en su sección de niñas tiene ahora dos opciones muy interesantes para incorporar a nuestro armario por su comodidad y versatilidad. Se pueden llevar tanto en looks más arreglados como en el día a día.

Estamos hablando de unas bailarinas clásicas de punta redonda, con tira en el empeine para una mayor sujeción del pie. Unas manoletinas con acabo de terciopelo, lo cual les aporta un toque más sofisticado e invernal. Tienen el cierre mediante hebilla en el lateral, plantilla flexible y extraíble y suela de goma continua en contraste de color.

Bailarinas de terciopelo de Zara. (Foto: Zara)

Estas bailarinas se encuentran confeccionadas en poliéster, aunque el forro cuenta con un 14% de elastano. En este momento las hay en varias tallas y en dos colores, azul y rosa, perfectos para combinar con cualquier estilismo. No obstante, lo más interesante es su precio: menos de 20 euros, en concreto, 19,95 euros cada par. Un importe reducido porque se trata de un producto de la sección de niñas de la web de Zara, con tallas que van desde la 30 hasta la 40, por lo que habrá muchas mujeres que puedan llevarlas.

Interés por las colecciones infantiles

En los últimos años y con el aumento de estatura de las nuevas generaciones ha crecido el interés de los adultos por los productos de las colecciones destinados a adolescentes, ya que por talla suelen incluso valer a personas de más edad. En el caso de Zara, sus colecciones para niños están llenas de diseños interesantes y atemporales, que pueden formar parte de cualquier fondo de armario o de los básicos del día a día para una temporada concreta.

Bailarinas barefoot de Zara Kids. (Foto: Gtres)

Además de estas bailarinas de terciopelo -que seguro que no tardan mucho en agotarse-, Zara ofrece más modelos que podrían generar interés de cara a los próximos meses. Por ejemplo, hay varios tipos de zuecos elaborados en materiales de primera calidad y a precios más bajos que los de las colecciones de adultos.

Zapatillas barefoot de Zara. (Foto: Zara)

A esto hay que añadir que el buque insignia del grupo Inditex ha incorporado una sección de calzado barefoot, respetuoso con la pisada y la forma natural del pie. Un tipo de zapatos que ha ganado adeptos en los últimos años, entre los que se encuentran incluso la Reina Letizia, que tiene en su armario varios pares de botas y zapatillas de diferentes marcas especializadas en calzado barefoot a las que recurre con regularidad debido a sus dolencias de pie.