Elie Top: La colaboración de Zara que fascinará a Máxima de Holanda

Zara da un nuevo paso adelante. Si hace unas semanas sorprendía con una nueva línea de su colección Atelier y, más recientemente, con una colaboración con el modista Narciso Rodríguez que ya se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la marca, ahora, la firma a cuyo frente está Marta Ortega apuesta por la bisutería de Alta Costura.

El buque insignia de Inditex acaba de presentar una nueva colaboración de la mano de uno de los rostros más conocidos del mundo de la joyería, el diseñador Elie Top. Un destacado joyero de origen flamenco que ha desarrollado su carrera en firmas como Yves Saint Laurent o Lanvin, y que ha trabajado con figuras como Loulou de la Falaise o Alber Elbaz.

Una nueva unión creativa que llega a Zara y que promete piezas de lujo al alcance del público general. En este caso concreto, Elie Top democratiza sus creaciones, dejando a un lado la alta joyería para pasarse a la bisutería, sin renunciar a la exclusividad de sus piezas. Una colección muy especial compuesta por una docena de piezas, entre las que destacan pendientes, collares, brazaletes y sortijas, con un marcado aspecto maximalista y con una clara inspiración en la naturaleza. Piezas que conquistarán a Máxima de Holanda, una gran fanática de las grandes alhajas y que no tiene miedo a experimentar en sus looks. No es raro que la consorte holandesa apueste por complementos que no muchas se atreverían a lucir, como broches de insectos o hasta collares de mejillones.

Son joyas grandes, originales, pero muy elegantes, que ponen el foco en la naturaleza y que se dirigen a un público que no le tiene miedo a arriesgar. Girasoles y abejas son dos de los motivos fundamentales de esta colección tan especial y que está ya a la venta tanto en tiendas físicas como a través de la página web y la aplicación de la marca. Sus precios van desde los 69,90 euros hasta los 239 euros.

El propio diseñador se ha mostrado encantado con esta colaboración, que supone un paso más en la estrategia que mantiene la marca en los últimos años y que apuesta por aportar un aire de lujo a la firma, sin dejar de lado el concepto de precios al alcance de la mayoría de la población. “Emocionado por la posibilidad de diseñar y dar rienda suelta a una colección de bisutería excepcional para Zara, comencé a fantasear despierto: fue como una ensoñación bañada por el sol lo que inspiró esta cápsula, una canción de la tierra”, ha comentado sobre esta importante unión. Sin duda, una de las colaboraciones más especiales del grupo Inditex, que día tras día logra sorprendernos.