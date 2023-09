Zara se apunta a la moda de las Adidas Gazelle y arrasa. Las vas a querer

Si todavía no tienes aquellas zapatillas que debes llevar en esta temporada te aconsejamos las de Zara. Porque se apunta a la de moda de las Adidas Gazelle y está en diferentes colores.

Las vas a llevar desde ahora mismo y serás la que aporte un mejor look a diario o en tus eventos favoritos.

La moda de las Adidas Gazelle arrasa

Son de piel y comodísimas. Son las zapatillas deportivas tipo bamba en piel. Lleva la parte trasera en contraste y se cierra a través de cordones.

Tiene una altura de la suela de sólo 2 cm para que vayas mucho más cómoda a todos lados. Mientras que presenta STARFIT®, la plantilla técnica flexible de espuma compuesta de poliuretano, diseñada para ofrecer un mayor confort.

En cuatro colores

Una de sus ventajas es que la tienes en cuatro colores distintos. Por un lado, está el verde turquesa, uno de los más originales y que ofrecen aquel color más vivo que te apasiona y podrás combinar con cantidad de prendas.

Por otro lado, tienes el gris top, mucho más serio, pero más llevable a diario. El naranja es el color de la temporada, así que no te podrás resistir. Mientras que el azul es bastante parecido a un gris fuerte y destaca por llevarlo con jeans y también trajes chaqueta si lo deseas.

Materiales y cuidados

En cuanto a sus materiales, son de alta calidad: 90% piel vacuno y 10% poliuretano. Lleva forro de 100% poliuretano, suela de 100% poliuretano, plantilla en 100% poliuretano y lengüeta de 100% piel vacuno.

Entre sus cuidados, en Zara aconsejan que acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente.

En este caso, las zapatillas no se pueden lavar, no sumergir en agua, no usar lejía / blanqueador, teniendo en cuenta que el Cuero/Charol/Antic debe limpiarse con trapo de algodón seco, no debe plancharse, y destacar que el Ante/Nobuck/Serraje se limpia con cepillo suave o esponja dura.

También debe hacerse en limpieza en seco ni usar secadora. En todo caso, hay que mirar la etiqueta y preguntar si hay alguna duda para poder conservar bien estas zapatillas la ser de piel.

Cuánto cuestan las deportivas

Las compras en Zara y las tienes por un precio de 39,95 euros, en tallas que van de la 36 a la 41, si bien online solo quedan la 36 y la 37.