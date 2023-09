Zara apuesta por los looks de los 80 con este bolso riñonera que estará en todas las pasarelas

Práctico, fácil de llevar y en un formato más pequeño, tienes este bolso riñonera que te hará regresar a los 80. Es de Zara y está en un fantástico color beige que podrás combinar con todo lo que quieras.

Ya tienes el bolso más práctico para llevar en tus salidas y también a la oficina cuando no quieres ir demasiado cargada.

El bolso riñonera de Zara que todas quieren

En tejido, lleva asa ajustable, con un bolsillo frontal con cremallera y se cierra cómodamente también con cremallera. Sus medidas son: Alto x Ancho x Fondo: 17,9 x 29,3 x 6 cm.

Cómo está elaborado

Este bolso tan cómodo, está confeccionado en tejido principal de 100% algodón con el asa en 100% poliéster y el forro del mismo material.

Para cuidarlo, Zara señala que acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente.

Para este bolso, con el fin de que dure en el tiempo, lo ideal es no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, sin limpieza en seco y no usar secadora.

Siguiendo estos consejos y mirando bien la etiqueta, seguro que lo tienes para mucho tiempo. además hay que guardarlo en un lugar seguro y no dentro de armarios con otras cosas superpuestas porque al final tanto la ropa como los complementos llegan a arrugarse.

Muchas combinaciones

Sabes que puedes llevar este bolso con cantidad de prendas. Es el caso de los pantalones vaqueros, vestidos o tops de colores. Siempre quedarás bien y lo tendrás en variedad de ocasiones sean más formales o bien cuando vamos a comprar a diario.

Cuál es su precio y dónde podemos comprarlo

Este bolso estilo riñonera tiene un precio de 22,95 euros en talla única, y lo tienes en la web de Zara donde es más práctico y siempre cómodo poder comprar todo tipo de prendas.

Ahora bien, si decides ir a la tienda física o tienes una que está bien cerca, puedes también comprar allí. Siempre es mejor que mires antes cuál es la disponibilidad en tienda que se comprueba directamente desde la web.

También aquí puedes ver que opción te resulta mejor porque si vas a la tienda, no tendrás que pagar gastos de envío y te lo llevas directamente. Comprueba también las ventajas de poder recibirlo en casa.