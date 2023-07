Las zapatillas de toda la vida vuelven a estar de moda: ya no te acordabas de ellas

Las zapatillas de toda la vida que has llevado durante tu infancia vuelven a estar de moda y tienen el sello ‘made in Spain’. La marca Pisamonas es la que nos ofrece un calzado que siempre será bonito, quizás no te acordabas de ellas, pero seguro que a partir de ahora no faltarán en tu armario. Están disponibles en casi todos los colores posibles y son comodísimas. Si estás buscando zapatos para convertirse en básicos increíbles, no lo dudes, estos son los que no puedes dejar escapar.

Estas son las zapatillas de toda la vida que vuelven a estar de moda

La historia de Pisamonas te conquistará, tal como ellos mismos se presentan: “somos una empresa familiar, fundada en el año 2013 por dos matrimonios amigos que, al no encontrar en el mercado español una oferta de zapatos infantiles que reuniera las condiciones que considerábamos imprescindibles para calzar a nuestros hijos pequeños -productos de calidad, con diseños cuidados, fáciles de encontrar y con buenos precios- nos decidimos a fundar nuestra propia firma.”

De esta manera crearon un zapato para niño y también adultos con el paso del tiempo y el aumento de la demanda. Actualmente desde España han expandido sus ventas y están disponibles en Francia, Reino Unido, Italia, China o Portugal. Su filosofía ha conquistado al mundo quieren vender el zapato de siempre, ese que nunca pasa de moda a unos precios impresionantes.

Si buscas calidad, comodidad y un precio de escándalo para un producto hecho en España, estas zapatillas te encantarán. Podrás ir a juego con tu hijo o crear un look familiar partiendo de la base más importante, los zapatos. Este complemento te conquistará nada más verlo y te servirá para recorrer el mundo cuidando al máximo tus pies.

Las zapatillas lona punta goma sin cordones son el calzado que buscamos para esta temporada. Las podemos llevar en verano, en primavera y casi que en invierno si no hace frío con un calcetín o media tupida. Son unas zapatillas básicas que pase el tiempo que pase, siempre serán bonitas.

Tal como figura en la descripción de este producto: “Están fabricadas en lona y disponibles en 21 colores para que puedas elegir y combinar con sus looks más frescos ¡estas zapatillas de lona son un básico de la temporada de calor”. Costará elegir y quedarse solo con unas zapatillas, teniendo en cuenta que están disponibles en tantos colores. El precio de este calzado es de solo 22 euros.