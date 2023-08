Vuelve el estilo gótico y Stradivarius tiene el vestido definitivo para no pasar desapercibida

Si buscas una prenda elegante para asistir a las últimas fiestas del verano y las primeras del otoño, Stradivarius tiene el vestido definitivo y gótico. Es largo con abertura fabricado, siendo una de las mejores opciones con las que puedes encontrarte actualmente. De toda su colección, es probablemente uno de los productos de mejor relación precio/calidad, así que vamos a conocer sus principales características.

Este vestido largo con aberturas en la espalda y en la pierna izquierda es ideal para asistir a esas veladas formales con tu pareja. Lucirás sobria y atractiva, y estarás cómoda en todo tipo de situaciones. Ese moño tipo flor en el cuello se llevará todas las miradas.

Stradivarius tiene el vestido definitivo

Composición y cuidados

Stradivarius trabaja con una exclusiva mezcla -96% poliéster y 4% elastano- para este vestido, y por eso es tan cómodo. La elección de esas telas también hace que sea fácil cuidarlo. Debes lavarlo a máquina, pero a una temperatura máxima de 30° C.

La marca además recomienda no utilizar lejía ni blanqueador, no limpiarlo en seco ni recurrir a la secadora después del lavado. Finalmente, aconsejan plancharlo a no más de 110° C para que los materiales no sufran daños como resultado del calor excesivo.

Con qué lo combinamos

Tenemos este vestido en negro y manga larga para llevar en muchas ocasiones, gracias a su comodidad. En este caso, se puede ir con deportivas creando un estilo único, o bien con botas o sandalias en cuña.

También tienes cantidad de bolsos de diversos tamaños, más grandes o pequeños, además chaquetas como las denim o las biker que van a la perfección en cuanto notemos algo más de frío.

Precio, envío y devoluciones

El coste de este vestido con aberturas, en cualquiera de las tallas que van desde la XS hasta la XL, es de sólo 22,99 euros. Justamente por eso destacábamos que su relación calidad/precio es estupenda. En definitiva, una oportunidad que no deberías dejar pasar.

Por otro lado, en Stradivarius los gastos de envío a tienda son totalmente gratuitos así que no tendrás que pagar más que el precio del vestido. Seleccionando tu domicilio en una compra de más de 30 euros, asimismo recibirás el paquete en tu casa sin ningún cobro extra.

Finalmente, tienes un mes desde la fecha de la confirmación de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución.

Como ves, es muy fácil comprar en esta web y así tienes todo lo que desees a tu alcance y en un clic.