El vínculo con sello español entre la Reina Letizia y ‘Emily in Paris’

La primera parte de la cuarta temporada de Emily in Paris ya ha llegado a Netflix, para alegría de los seguidores de la serie, así como para los apasionados de la moda. Pero, más allá de poder disfrutar de los nuevos estilismos que lleven los protagonistas -encabezados por Lily Collins-, y que pueden convertirse en fuente de inspiración para el street style y las redes sociales, uno de los detalles más interesantes de esta nueva temporada tiene que ver con los complementos. Al menos, para los fans españoles y para los seguidores de los looks de la Reina Letizia. Y es que una de las firmas de joyería preferidas de la esposa de Felipe VI se ha colado en la serie.

Se trata de Coolook, capitaneada por la diseñadora mallorquina Mar Aldeguer. Una marca a la que ha recurrido en numerosas ocasiones a lo largo de los años la Reina Letizia por la originalidad de sus pendientes y la versatilidad de sus creaciones, aunque son muchos los rostros conocidos que apuestan por la firma, como la reina Máxima de Holanda o Isabel Preysler, entre otras muchas. La esposa del Rey Felipe VI tiene numerosas piezas de Coolook en su joyero, que ha llevado en muchos actos oficiales, ya que permiten múltiples opciones.

La Reina Letizia, con unos pendientes de Coolook. (Foto: Gtres)

Unos pendientes de Coolook

En concreto, una de las protagonistas de la serie, la actriz Anaïs Weill -que interpreta a Élise-, luce unos pendientes de Coolook en una de las escenas del capítulo 5 de esta nueva temporada. Se trata del modelo Crisálida, que está elaborado en cuarzo citrino. Según la página web de la firma, gracias a su vibrante luz dorada, el cuarzo citrino es capaz de elevar cualquier look. «Expertos en moda dicen que es porque el dorado es el nuevo negro, nosotras pensamos que es porque su diseño es de lo más seductor, y por eso fueron elegidos para lucirse en la cuarta temporada de la serie Emily in Paris», explican desde la marca Coolook. Este modelo en cuestión, está diseñado y hecho a mano en España, en plata de 925 ms bañada en oro champán, y tiene un precio de 275 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de COOLOOK (@joyeriacoolook)

No obstante, no es la primera vez que los responsables de vestuario de la serie confían en Coolook, sino que ya en la anterior temporada de Emily in Paris, durante un concierto de la protagonista, Lily Collins, otra de las actrices, Ashley Park llevó joyas de Coolook. En concreto, se trataba del modelo Frances de circonitas, que pertenece a la colección My Coolook, que destaca porque ofrece una mayor versatilidad. Los pendientes del modelo Frances están elaborados en plata de primera ley bañada en oro champán con circonitas, de los que cuelga la letra M, en este caso particular, como guiño al nombre del personaje. Un detalle que ejemplifica la versatilidad de las joyas de Coolook.