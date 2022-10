Los viajes en otoño se han convertido en una opción muy apetecible para disfrutar de una merecida desconexión. En este sentido, el mes de octubre es uno de los mejores momentos para hacerlo. Si estás pensando en una escapada rural, no te puedes perder las novedades que apunta la prensa extranjera que valoran muy positivamente la geografía española y los encantos que se pueden encontrar en ella.

Hacer viajes con la familia es una oportunidad inmejorable para encontrar la felicidad y ese détox mental tan necesario. Si pasa por tu cabeza la idea de hacer las maletas pronto, quizá te interese conocer lo que que significa alojarse en La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel. Se trata del mejor alojamiento para disfrutar en familia para una escapada rural. Y no lo decimos nosotros sino el prestigioso periódico The Times.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Bobadilla, Royal Hideaway (@hotellabobadilla)

Este hotel con fuerte carácter andaluz ofrece en otoño una de sus mejores versiones. Baños de bosque, rutas en bicicleta y a caballo, marcha nórdica o Qi Gong son algunas de las actividades que ofrece este hotel referente del concepto slow travel y considerado uno de los mejores hoteles en España que, ahora, se posiciona también a nivel internacional como la mejor opción para una escapada en familia en constante conexión con la naturaleza.

En meses en los que los rojos, naranjas, ocres y amarillos se apoderan del paisaje y las mañanas huelen a arena mojada, las tardes se disfrutan más frente al fuego de la chimenea. Uno de los atractivos de este hotel, ubicado en plena Sierra de Loja, es la posibilidad de disfrutar en todo momento de un espectacular entorno natural. Una de sus principales suites – bajo el nombre de Federico García Lorca, dispone, además, de una chimenea para terminar el día en familia frente al fuego en una atmósfera acogedora y cozy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Bobadilla, Royal Hideaway (@hotellabobadilla)

La Bobadilla, a Royal Hideaway Hotel se convierte así en un refugio donde alejarse del bullicio del día a día y propone convertir unas vacaciones en una experiencia cinco estrellas fomentando los reencuentros entre familia y amigos. Un posicionamiento que refuerza ahora el reputado medio The Times al elegirlo como el mejor donde disfrutar de una escapada en familia en un entorno natural. Un destino en sí mismo donde estar en armonía con la naturaleza y sacar partido a todo lo que un enclave así puede ofrecernos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de José Campaña (@josecampanafoto)



El suave otoño que está haciendo invita a realizar viajes que permitan descubrir destinos que ofrecen encantos por doquier. Y es que la prensa extranjera parece valorar positivamente las ciudades españolas, porque no solo The Times ha seleccionado Granada sino que The Sun ha elegido Sevilla como mejor ciudad para viajar en esta estación, por su gastronomía, su cultura y su agradable clima durante prácticamente todo el año.