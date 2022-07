El vestido de tirantes de Lefties que querrás en rojo y blanco

Lefties es una de las principales marcas de ropa de España y, por tanto, conviene fijarse de vez en cuando en su catálogo para encontrarnos con algunos de los últimos lanzamientos de la firma, y descubrir opciones realmente atractivas de su colección verano, como este vestido de tirantes de Lefties.

Este vestido corto de escote redondo y tirantes regulables con lazada es una de las mejores ideas que hemos encontrado recientemente para esas noches de verano en las que no sabes qué usar, eventos en los que quieres estar mejor y lucir muy bien… pero en los que tocará hacer frente a condiciones climáticas extremas.

Cómo comprar el vestido de tirantes de Lefties

Precisamente, este producto que está confeccionado en un cómodo tejido fluido, tiene ese “vuelo” tan necesario a la hora de pasar una velada al aire libre o incluso en ambientes cerrados, permitiéndole al cuerpo que respire.

Disponible en varias tallas, este vestido corto de Lefties puedes comprarlo además en distintas combinaciones de colores, todas ellas muy alegres, y que resultan perfectas para estos días. Nuestro favorito es el azul con blanco, pero también tienes rojo con blanco y rosa tiza. Eventualmente, puedes hacerte con dos o los tres, e ir alternándolos.

Volviendo a la composición de este artículo, la misma responde a una mezcla de dos materiales clave para la estación estival, como lo son el poliéster, en un 95% y el elastano, en un 5%. Reuniéndolos en este híbrido, se obtiene un resultado bien cómodo.

Incluso, la elección textil hace que sus cuidados no sean demasiado exigentes, pudiendo lavarlo a máquina sin problemas, siempre a un máximo de 30° C y en lavados de centrifugado corto, con recomendaciones como no usar lejía ni blanqueador, y plancharlo a un máximo de 110° C. Si eres precavido con esos consejos de preservación de la prenda, tendrás un vestido corto que te acompañará varios años, que envejecerá muy bien y no perderá sus tonos ni tampoco sus formas.

Ahora bien, si todo lo anterior suena interesante, su precio también lo es: cuesta sólo 6,99 euros, una cifra asequible para la mayoría del público, y que refuerza aquella posibilidad que comentábamos de hacerte con dos o hasta los tres colores para rotarlos constantemente, y así mostrarte siempre impecable, sin sufrir las temperaturas.

Sin duda, una de las apuestas precio/calidad que podemos sugerir si estás detrás de vestidos cortos, y con los detalles diferenciales como los tirantes con los que Lefties nos sorprende en este caso.