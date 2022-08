El vestido de Stradivarius que parece sacado de una película de Hollywood

Los vestidos midi son una solución versátil en cualquier momento del año, pudiendo llevarlos solos cuando hace calor o con un abrigo encima en las noches en que las temperaturas refrescan un poco. En cualquier caso, deberías tener al menos un par de vestidos midi en tu colección de básicos, como el vestido de Stradivarius.

Si echamos un vistazo a las principales marcas de moda de España nos encontraremos con que la mayoría de ellas tienen esta clase de productos en sus catálogos, por lo que el verdadero reto será hallar aquellos modelos que ofrezcan una buena relación calidad/precio y un aspecto interesante.

El vestido de Stradivarius que no te puedes perder

Con esa premisa, hemos revisado las últimas propuestas de varias firmas para quedarnos finalmente con este vestido midi de escote corazón y manga corta abullonada de Stradivarius.

Un clásico modernizado

Nos ha gustado esta prenda porque además de respetar el espíritu original de los vestidos midi nos brinda algunos detalles diferenciales, esos que harán que tu outfit llame la atención donde vayas. Hablamos del lave up en el escote y la abertura en el bajo que harán del mismo un look único.

Disponible en un color vainilla con flores rojas, este vestido largo es ideal para el verano y los eventos en ciudades costeras donde se puede disfrutar del viento tras una tarde calurosa. Combinará perfectamente con cualquier calzado, aunque recomendamos algo relajado, de pocos centímetros de altura.

Finalmente ten en cuenta que este vestido se encuentra disponible en tallas de la XS a la XL. Debes tomar bien las medidas de tu cuerpo para saber cuál pedir, recordando que la talla M tiene unas dimensiones de 42 centímetros de pecho, 36,5 de cintura y 27 de largo de manga.

Materiales de primera y un precio muy asequible

En lo que respecta a la elaboración de la prenda, es un 97% viscosa, 2% poliéster, 1% elastano. Gracias a este híbrido te asegura un tacto suave y máxima comodidad en distintas situaciones, permitiéndote moverte con total libertad mientras sientes que las telas acarician tu cuerpo.

Desde Stradivarius nos comparten además ciertas sugerencias para su mejor cuidado. Cuidados mínimos como lavarlo a máquina a un máximo de 30° C y siempre en ciclos de centrifugado corto, sin usar lejía ni blanqueador. Y si vas a plancharlo, procura que no sea a más de 110° C.

Hechas todas estas aclaraciones, destacar que su precio es de 25,99 euros, un valor bajo considerando que se trata de un Stradivarius.