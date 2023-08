El vestido de Lefties que va de la mano de las tendencias de este otoño: el rojo pasión toma las pasarelas

Se espera que los vestidos cortos sigan siendo tendencia la próxima temporada, y el vestido de Lefties marca tendencia con el rojo pasión. Hablamos de una interesante opción para todas aquellas que busquen alternativas buenas, bonitas y baratas.

Este vestido corto con solapa, disponible en tres colores, además del rojo, resulta una de las mejores elecciones que puedes hacer si vas detrás de una prenda formal pero versátil para todo tipo de evento.

El rojo pasión toma las pasarelas

En cuanto a sus características, destacan tanto la manga corta como el cuello solapa. Y que está confeccionado en un tejido fluido «agradable», como la propia firma lo describe. Resulta un vestido cómodo, independientemente de las situaciones en las que decidas llevarlo.

Tres tonos y varias tallas

A la hora de la compra, tendrás que escoger uno de los colores posibles que son el rojo, el beige y el negro. Nos ha gustado especialmente el primero de ellos, porque es total tendencia, aunque los tres tienen su encanto y es cuestión de que selecciones el que más te atrape.

El negro es el comodín de siempre mientras que el beige lleva estampado con diversas flores y cenefas. Por otro lado, debes tener en cuenta que las tallas ahora disponibles van desde la XS hasta la XXL, y son seis en total. Si tienes dudas, mira la guía de tallas de Lefties.

Composición y cuidados

La marca fabrica este vestido con una mezcla de viscosa 88% y lino 12%, que es bastante fácil de cuidar si sabes cómo hacerlo. Debes dejar de lado la lejía y el blanqueador, y no puedes aplicarle limpieza en seco. Sin embargo, es apto para lavadoras. Solamente debes evitar pasarte de los 30° C en ciclos de centrifugado corto. Puedes plancharlo, a menos de 200° C.

Tienes todas las especificaciones para cuidar la prenda en la etiqueta y también en la web de Lefties.

Precio, envío y devoluciones

El coste de este vestido corto con solapa es de 15,99 euros, un precio realmente asequible, como ya nos tiene acostumbrados esta tienda, y que invita a adquirirlo sin pensárselo dos veces. Recuerda también que los envíos a las tiendas de Lefties son gratuitos, por lo que no pagarás nada más si vas tú a recogerlo.

Por último, para realizar un cambio o una devolución dispones de 30 días desde la fecha de recepción del email de confirmación.

Lo tienes todo en un mismo lugar sin tener que ir a otras tiendas.