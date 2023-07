El vestido halter de la marca que llevan las pijas: midi, colorido y perfecto para las cenas de verano

Cuando ves el catálogo de las firmas de moda de determinadas firmas es clave para no perderse ninguno de sus lanzamientos o presentaciones. Citando el caso de Brownie Spain, nos encontramos con el vestido halter de la marca que llevan las pijas.

Esta novedad es una de las tantas colecciones de la marca. El vestido estampado flor tul, un artículo ideal para lo que resta del verano como para el resto del año.

Se trata de un vestido midi de tul semitransparente con estampado de flores, ideal para todo tipo de eventos y situaciones informales. Destaca respecto a otros similares por sus varios detalles. Como cuello tipo halter, escote de pico, escote en la espalda y forro corto.

Vestido halter de la marca que llevan las pijas

Materiales de primera calidad

En lo que sí se parece a los demás vestidos que podrás hallar es en la mezcla de 95% poliéster y 5% elastano para su elaboración. Esta tela híbrida es una de las tendencias de las últimas estaciones estivales, y Brownie una de las firmas que apuestan por ella. Perfecta porque deja pasar las excepcionales brisas de los días cálidos, es una alternativa muy interesante por la cual optar.

A la hora de la compra, deberás seleccionar una de las tres tallas en las que está disponible. Hay que aclarar que son la XS, S y M. Es importante tener en cuenta que no existe una talla «L» a pesar de ser tres, por lo que la más grande de ellas es la «M», letra que usualmente refiere a la variante mediana. En la web oficial tienes una guía de tallas para que despejes tus dudas en este sentido.

¿Cuánto cuesta esta prenda?

El precio del vestido halter estampado flor tul es de sólo 59,90 euros, lo que no está nada mal para ser de una marca como Brownie. También cabe la posibilidad de pagarlo en tres plazos de 19,97 euros sin intereses. Si no dispones de todo el dinero necesario, siempre conviene que lo abones de esta forma para no tener que desembolsar la totalidad del producto de una sola vez.

Envíos y devoluciones

Los envíos de esta firma a sus tiendas son totalmente gratuitos. Además, lo son a domicilio si la operación supera los 89 euros. Recibirás tu pedido de dos a cinco días laborales tras la compra, aunque en períodos de rebajas y promociones podrías experimentar algunos retrasos en los plazos de entregas. Te recomendamos que adquieras tus productos con anticipación.

En cuanto a las devoluciones, son gratuitas dentro de la Península y tienes 30 días a contar desde el día en que recibes tu pedido. Cualquier duda que tengas sobre su Política de devoluciones, Brownie aconseja ponerse en contacto por alguno de sus medios.