Ya es hora de tener todas aquellas prendas para esta temporada estival. Un ejemplo es el vestido de Cortefiel que desearás para una comida con amigos y una salida de lo más especial.

Es largo con bordados y cantidad de detalles. Es perfecto para muchas ocasiones.

Así es el vestido de Cortefiel del verano

Hablamos del vestido largo Serpillo de Hoss Intropia, que invita a pasear por la playa en las tardes de verano. Entre sus características destacan sus mangas con volantes, así como un femenino escote en gomas elásticas con hilos multicolor.

Su material de algodón ligeramente texturado es perfecto para que esta prenda sea todavía mejor y más sostenible. Lleva un elegante bonito bordado de flores en tonos vivos. Mientras que entre sus detalles es fantástico su gran volante en el bajo adornado por cintas de encaje.

Desde la web dan a conocer que elegir las prendas realizadas con productos de algodón quiere decir apoyar la iniciativa Better Cotton. Es decir, es una prenda que se ha obtenido mediante un sistema de balance de masas y, por tanto, puede no contener Better Cotton.

Con qué está confeccionado

Como hemos destacado el vestido con bordados es de 100% algodón y para cuidarlo, desde la web de Cortefiel, dan a conocer que esta prenda debes lavar a mano, no blanquear, no secar en secadora, planchado suave y no lavar en seco.

Con qué lo llevamos

Con infinidad de complementos. Es el caso de las sandalias planas y también con tacones. Además se lleva con los bolsos shopper o bien mini para llevar lo indispensable durante este verano. Además es perfecto con collares, pendientes y pulseras en dorado.

Lo mejor es que es vestido es óptimo para una cena con amigas, para pasear por la zona marítima cuando estás de vacaciones, cuando decides ir a la playa y hasta para una fiesta donde vas a estar totalmente fantástica.

Cuál es su precio

Esta preciosidad de alta calidad tiene un precio de 179 euros y en tallas que van de la XS a la XL. En este caso hablamos de un vestido original y que no puedes perderte para esta temporada y muchas otras.

En la propia web de Cortefiel, hay prendas de muchas otras marcas y también de la propia Cortefiel, así que cuando hagas la compra de este vestido también puedes hacerlo de muchas otras que serán esenciales en este verano tan especial.