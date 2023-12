El vestido asimétrico de lentejuelas de Mango con el que arrasarás estas Navidades

Todavía quedan algunos días para que podamos comprar nuestras mejores galas para estos días. Es el caso del vestido asimétrico de lentejuelas de Mango.

Es perfecto para Navidad y especialmente en Fin de Año donde todo está permitido y los brillos siempre son los que despuntan.

Así es el vestido asimétrico de lentejuelas de Mango

Con color verde lima que destaca por encima de otras piezas, hablamos de un vestido con tejido de lentejuelas, corto, entalla y de diseño asimétrico.

Va sin mangas, tirantes finos dobles y se cierra en forma de cremallera invisible en el lateral. Para mayor protección este vestido va con forro interior y debemos tener en cuenta de que se trata de la colección fiesta y ceremonia.

Cuáles son los materiales de este vestido

Hablamos de una prenda que está diseñada en Barcelona y en su composición, destaca 100% poliéster, el forro de 100% poliéster. Y la lentejuela: 100% tereftalato de polietileno.

Cómo cuidar la prenda

Para que este vestido sea toda una atracción en tus salidas y lo puedas llevar en diversas ocasiones, debes saber cómo cuidarlo y conservarlo.

Por ejemplo, debe lavarse a mano max 30°c, no usar lejia, no planchar, no limpiar en seco y no se puede usar secadora.

El look perfecto para Navidad o fin de año

Si es el vestido que has elegido, entonces también deberás saber de qué forma combinarlo. La gracia es que hay variedad de accesorios que puedes ponerte y todos sientan estupendamente. Desde Mango recomiendan, por ejemplo, la sandalia de tacón en color negro y precio de 49,99 euros; bolso bandolera de asa corta y precio de 22,99 euros, las gafas ovaladas también en negro y precio 19,99 euros que contrastan con el look del vestido verde lima y los pendientes en dorado trenzados de precio 12,99 euros.

También le va perfecto un abrigo de pelo negro por aquello de dar referencia a diversos colores. No te puedes perder este vestido porque es uno de los más atractivos que verás en estos días.

Cuál es el precio del vestido asimétrico de lentejuelas de Mango

Ya puedes entrar en la web de Mango y adquirir este vestido tan sexy por un precio de 35,99 euros. Las tallas ahora son S, M y L. escoge la tuya y evita desplazamientos. De todas formas, sabes que también puedes ir a la tienda física de la marca y hacerte con este y muchos otros complementos para triunfar en estas fiestas.

Comprueba igualmente la disponibilidad de esta prenda en la tienda desde el online para que no vayas en vano.

Vestidos afines

Dentro de la web de Mango tenemos también otros vestidos algo parecidos que seguro te encanten si deseas esta prenda.

Si te van los brillos, tienes variedad. Por ejemplo, el vestido de lentejuelas con detalle de plumas y precio de 200 euros, vestido largo lúrex de precio 39,99 euros; el vestido de lentejuelas en palabra de honor y plateado y tiene un precio de 45,99 euros, también está el vestido asimétrico plisado de un color beige y precio 89,99 euros en varias tallas.

Como ya sabes, las prendas que recoges en la tienda son gratis. Cuando es envío a domicilio entonces el coste es de 3,95 €, ahora bien, es gratis en pedidos superiores a 30 €, respecto a las devoluciones, dispones de 30 días para realizar tu devolución a través de cualquiera de los siguientes métodos: Devolución en punto GLSGratis, Devolución con recogida a domicilioGratis y Devolución en tiendaGratis.

Tienes toda esta y más información en la web de Mango para que no te falte nada sobre precios, prendas, condiciones, envíos y también devoluciones. comprar online es mucho más sencilla y rápido.