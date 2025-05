La versión ‘low cost’ del traje de lino de la Reina Letizia

Este martes, 13 de mayo, la Reina Letizia ha vuelto a acaparar todas las miradas durante su último compromiso profesional. En esta ocasión, ha presidido dos reuniones de trabajo en el Palacio de la Zarzuela, donde su estilismo ha sido, una vez más, el protagonista indiscutible de la jornada. Para la ocasión, la Reina ha apostado por un look sobrio, elegante y muy acorde con la temporada primavera-verano: un traje de lino en color beige que transmite estilo y comodidad.

El conjunto de dos piezas estaba compuesto por una chaqueta oversize con botonadura cruzada y aire relajado pero sofisticado, y unos pantalones de pierna ancha a juego, que alargaban visualmente la figura. Aunque por el momento se desconoce la firma responsable de este diseño, numerosos medios de moda han coincidido en señalar que se trata de una elección muy acertada por parte de la Reina. De hecho, muchos seguidores de su estilo no han tardado en buscar opciones similares para recrear el look. Es por ello por lo que desde LOOK hemos querido mostrar la que podría ser una posible versión low cost de este traje.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

La opción más parecida y económica sería la que ofrece Lefties. En primer lugar, tiene a la venta una blazer rústica fluida abotonada. Es de manga larga y posee un cuello solapa con cierre frontal de botón a contraste, tal y como se puede leer en su propia página web. Además, es de corte relajado y está confeccionada en tejido fluido y de lino. Está disponible en diferentes colores (blanco, kaki claro, kaki oscuro y natural) y su precio es de 25,99 euros.

Blazer de Lefties. (Foto: Lefties)

Por otro lado, la segunda pieza del conjunto sería el pantalón culotte rústico que combina a la perfección con la blazer mencionada. Se puede comprar en los mismos colores mencionados líneas más arriba aunque, en su caso, también está disponible en tono chocolate. Es de pierna ancha y de cintura con doble botonadura. Cuenta con falsos bolsillos en la parte trasera y dos bolsillos en la parte delantera, es de pinzas y está confeccionado en un tejido rústico. Su precio es de 17,99 euros.

Pantalón de Lefties. (Foto: Lefties)

Así, se podría recrear el conjunto completo que ha lucido la Reina Letizia en su última aparición pública por tan solo 43,98 euros. Para ambas prendas, Lefties advierte que no es recomendable usar la secadora ni lavar con lejía ni blanqueador. Ademas, señala que lo mejor para su cuidado es lavarlo a mano a un máximo de 30 grados y plancharlo a un mínimo de 110 grados.