Está claro que el hecho de tener que llevar mascarilla a diario y durante horas, ha cambiado la manera en la que muchas personas se maquillan. De hecho, las rutinas de maquillaje se suelen concentrar ahora en los ojos y en resaltar estos dado que es lo único que se nos ve, pero ¿te ha pasado que debido a la mascarilla has notado que tu máscara de pestañas se derrite y acabas con parte del ojo manchado? Si es así, te traemos varias soluciones para resolver el problema.

¿Tu máscara de pestañas se derrite por la mascarilla? Consejos y soluciones para evitar que pase

Basta encender la televisión y ver los anuncios, para darnos cuenta que si existe un producto de maquillaje que se promociona hasta el exceso en la actualidad ese es la máscara de pestaña o rímel y lo cierto es que el motivo es del todo comprensible: el uso de la mascarilla ha provocado que aquellas personas reacias a renunciar al maquillaje, potencien su mirada y para ello (al margen del uso de unas buenas sombras de ojo) nada mejor que resaltar las pestañas.

De este modo, con un cajón de maquillaje lleno de labiales, y con el uso de la base de maquillaje relegado a la mínima expresión (dado que el vapor que provoca la mascarilla puede hacer que se levante y que acabemos sufriendo problemas de piel), resaltar nuestros ojos con máscara de pestañas parece haberse convertido en algo imprescindible pero ¿Qué hacemos si notamos que tampoco nos dura mucho?.

Cierto es que muchas de las mascarillas quirúrgicas que se usan apenas dan problemas con respecto a la máscara de pestañas, pero no podemos decir lo mismo cuando usamos una mascarilla de tela o una del tipo FPP2 o FPP3 que son las que más se recomiendan actualmente. Este tipo de mascarillas, tienen un diseño que hace que el borde superior quede más alto y con ello, más cerca de las pestañas por lo que puede que debido a la transpiración y al vapor que vamos provocando, acabemos con las pestañas humedecidas y que el rímel nos acabe manchando la parte inferior del ojo. ¿Cómo solucionar este problema sin renunciar al maquillaje de ojos?

El uso de la máscara de pestañas «waterproof»

Una de las soluciones más inmediatas a las que puedes recurrir sin lugar a dudas, es optar por el uso de una máscara de pestañas o rímel que sea waterproof, es decir, resistente al agua. Para usar este tipo de producto, la aplicación es la misma que la del resto de máscara de pestañas, pero el efecto que vas a conseguir es que te aguante mucho más tiempo y que además no se derrita por mucho que lleves la mascarilla puesta durante una jornada laboral.

Son muchas las marcas que tienen su propio rimel waterproof, desde L’Oréal a Maybelline pasando por Rimmel que tiene la Scandal Eyes Wow Wings Waterproof , una de las mejores máscaras de pestañas resistentes al agua, además de ser de las más económicas (apenas 8-9 €), así que es cuestión de buscar en tu perfumería o tienda de cosmética de confianza y elegir aquella que más te guste.

Si buscas opciones de marcas que sean consideradas de «alta gama» nada entonces como elegir la Aqua Smoky Extravagant de MAKE UP FOR EVER: su cepillo cónico permite alargar y separar las pestañas con precisión milimétrica, dando volumen y un efecto ultra negro al mismo tiempo. O puedes probar también la nueva Máscara Impermeable Clarins Wonder Perfect 4D que da volumen, longitud, curvatura y definición a las pestañas para lucir un look perfecto.

Tratamientos de pestañas que pueden sustituir a la máscara de pestañas

Si deseas poder buscar a otra solución, al margen del uso de una máscara de pestañas que sea resistente al agua, dado que deseas además de resolver el problema hacer que tu mirada resalte más todavía, nada como elegir un tratamiento dedicado a las pestañas. Entre los que más se reclaman en la actualidad, podemos mencionar la permanente y laminación (que forma parte de lifting) de pestañas que te permiten curvar las pestañas, abrir la mirada y dar intensidad con el tratamiento de coloración: el resultado final es una pestaña perfectamente curvada y definida.

Y para los amantes de los efectos más intensos, los tratamientos de extensión de pestañas son perfectos dado que permiten espesar tus pestañas naturales agregando mechones de pestañas postizas que se aplican con un pegamento particular que permite una duración que varía en promedio de 4 a 5 semanas. Con las extensiones puedes conseguir efectos más naturales o más intensos y voluminosos según la técnica elegida.

Si, por el contrario, no quieres un tratamiento duradero y quieres dar intensidad a tus pestañas de vez en cuando, la solución entonces será el uso de pestañas postizas que se aplican con un pegamento especial que garantiza una fijación diaria y luego se retiran por la noche cuando te quitas el maquillaje, aunque en este caso debes ir con cuidado porque el mismo vapor que se genera cuando respiras con la mascarilla puesta puede afectar a la duración de ese pegamento y que la pestaña se acabe cayendo, de modo que en este caso la solución pasará por utilizar productos que sean de calidad.