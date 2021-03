Trucos para que tus caderas se vean más anchas

Si la naturaleza no te a dotado de unas caderas algo prominentes, no te preocupes, cada mujer es distinta y hay que disfrutar de esta variedad. Hay algunos truquillos para que no te veas tan recta y así tus caderas se vean más anchas.

Desde ejercicios para que con el tiempo estén cada vez con más curvas a los trucos en el vestir.

Ejercicios para fortalecer esta zona

Hay determinados ejercicios que nos van perfectos para conseguir nuestro reto. Uno de estos son las famosas sentadillas, pero las debes hacer a diario, mientras que también se recomiendan las zancadas, las flexiones, elevaciones de piernas, y entrenamientos con hombros.

Si te pierdes y no sabes por donde empezar, hay que consultar con un entrenador personal para que nos guíe sobre lo que debemos hacer en cada momento.

Menos tripa

Tendremos un mayor efecto en las caderas si intentamos acabar o bien reducir con la grasa del vientre. Para esto también hay ejercicios específicos para lograr este efecto como las eternas abdominales.

Si la cintura se ve más delgada, ganamos en las otras zonas de nuestro cuerpo. Es algo simple, pero funciona.

Ropa de talle alto

Uno de los trucos para usamos para que tus caderas se vean más anchas es ponerte ropa de talle alto porque esto permite reducir tu cintura y, por ende, las caderas se verán algo más amplias.

Faldas tubo

Otro ejemplo es usar el tipo de falta tubo que son algo más estrechas y por lo general cortas, y favorecen nuestra figura especialmente nuestras caderas, sobre todo cuando las tenemos algo más lisas y rectas.

Tratamientos estéticos

Si tienes algo de complejo con este tema siempre puedes consultar a un profesional y pensar en un tratamiento estético. Hay muchos, pues una buena parte de las celebrities tienen unas caderas algo artificiales gracias a estas técnicas, que pueden ser o no invasivas.

Ahora bien, es importante que primero consultes con tu médico para ver las diferentes opciones existentes y tengas las opciones de ayuda de un profesional.

Consejos