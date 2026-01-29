El truco de la Reina Letizia para convertir el look de oficina en una herramienta contra el temporal

La borrasca Kristin ha traído a gran parte de España un tiempo invernal marcado por lluvias, fuertes vientos y nevadas. Madrid ha sido una de las zonas más afectadas, lo que ha obligado a sus habitantes a extremar las precauciones en las últimas horas. Además, quienes han tenido que salir a la calle han debido elegir una vestimenta adecuada para combatir el frío gélido que azota la capital. La Reina Letizia ha sido una de ellas, ya que la agenda real no se ha detenido pese al temporal.

A primera hora de este jueves, 29 de enero, la esposa del monarca ha presidido una reunión de trabajo con la Federación Española de Enfermedades Raras, un compromiso en el que ha demostrado de nuevo su gran conocimiento sobre la industria de la moda, transformando un look de oficina en un aliado frente a las bajas temperaturas.

La Reina Letizia en una reunión de trabajo con la Federación Española de Enfermedades Raras. (Foto: Gtres)

Para la ocasión, la madre de la heredera al trono ha apostado por un outfit compuesto por colores sobrios y comedidos a juego con esta época invernal del año y respetuosos con el luto que le acompaña desde el fallecimiento de Irene de Grecia y el accidente de tren ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz. La Reina ha lucido una blazer negra de corte recto y estructurado que ha conjuntado con unos pantalones de pinzas grises y un jersey de un tono más oscuro y cuello alto con el que ha aportado un llamativo y perfecto contraste al atuendo.

Precisamente esta última prenda es la que no ha pasado desapercibida del modelo, ya que habitualmente, la Reina suele combinar estas chaquetas americanas con otro tipo de tops o camisas. Sin embargo, en esta ocasión, no le ha quedado más opción que hacerlo con un jersey de punto que, sin duda, se ha convertido en una herramienta perfecta para combatir el frío y, a su vez, mantener la esencia del look de oficina perfecto con prendas básicas que nunca pasan de moda. En cuanto al calzado, doña Letizia ha apostado por unos mocasines de charol con detalle antifaz en la parte delantera y tacón cuadrado.

La Reina Letizia sigue los pasos de Kate Middleton

Este tipo de estilismo por el que la Reina Letizia ha optado en su último compromiso se podría decir que guarda cierta relación con el que normalmente suele lucir Kate Middleton. Y es que es habitual ver a la princesa de Gales combinar jerséis de cuello vuelto con blazers y chaquetas que son perfectas para crear un looks de oficina.