El truco ‘low cost’ de las hermanas Pombo para poder lucir prendas sin sujetador

En ocasiones lucir una prenda puede complicarse más de lo normal, ya que el diseño no está hecho para llevar con sujetador, pero ¿qué podemos hacer? Gracias al truco de María y Marta Pombo este problema se ha solucionado. Las hermanas influencers acudieron a un evento en el que se enfundaron en unos vestidos con un escote en la zona de la espalda. Fue entonces cuando revelaron cómo los habían podido llevar sin esta prenda lencera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Se trata de una cinta adhesiva que se coloca en el pecho y hace que no tengamos que llevar sujetador, ya que cumple la misma función. Además, al ser una cinta nos la podemos colocar donde queramos para así sentirnos más seguras a la hora de llevar el look. En Oysho se pueden adquirir, aunque en este momento están agotadas, pero Look ha dado con otra marca y, además a golpe de precios low cost.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Pombo (@mpombor)

Viene en forma de rollo y tiene un precio de 7,69 euros. Se puede adquirir en Amazon. «La cinta adhesiva para el pecho está hecha de materiales de de grado médico profesional que es suave, elástica y transpirable para una comodidad óptima y es repelente al agua. Cuando se despegue, no irritará la piel ni va a dejar ningún residuo. Está realizada en 100% poliamida», explica el fabricante.



«Es un rollo sin cortar con suficiente largo y ancho para todas las copa A-E. Se puede cortar fácilmente con precisión a cualquier tamaño y forma según su necesidad deseada. Es ideal para vestidos sin espalda o sin tirantes, camiseta, top sin mangas, vestido de novia o con escote V. Además, se puede colocarla en el tendón de Aquiles para evitar que los zapatos se froten contra los pies. Úselo como cinta de ejercicio para proteger el tejido muscular durante el ejercicio», añade.

En cuanto a las valoraciones de las clientas que han optado por este producto, las reseñas son satisfactorias. “Necesitaba algo efectivo y discreto para mi vestido de novia. Me he comprado muchos productos para ver el mejor, ya que es un día muy importante para mí y quiero estar perfecta. Después de probar varios modelos diferentes, esto es lo mejor. Es prácticamente invisible, sujeta bien y no se despega con el sudor. Sin duda, la mejor opción”, explica una compradora.

En la firma Intimissimi, también podemos encontrar estas tiras que nos van a salvar en más de una ocasión. En este caso, cuesta 7 euros y hay dos tonalidades, una más oscura y otra más clara. Lo mejor de todo, es que esta tira podemos llevarla en el bolso por si nos surge cualquier imprevisto y necesitamos ponernos un poco más o incluso prestárselo a alguna amiga que esté en apuros. Sin duda, un must have que no puede faltar en nuestro neceser.