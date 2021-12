Aunque un vestido sea excepcional, puede que no nos quede bien del todo. Por esto relatamos el truco de los expertos para que el vestido más bonito de Zara quede de pasarela, y es que permite ajustar nuestra cintura y así hacer que nuestra figura brille más.

Es el detalle que todas deberíamos tener en diferentes prendas, verás cómo este te encanta y por esto querrás esta prenda.

Mira porqué el vestido más bonito de Zara quede de pasarela

Es un vestido total black, pero que aporta un detalle bien distinto que es el truco para que un vestido te siente siempre genial.

En este caso es el vestido de punto de cuello subido y manga larga. Y con detalle de broche dorado delantero en cintura. Su precio es de 39,95 euros, y aunque ya no queden tallas siempre lo puedes buscar en la tienda física.

Otra opción es enviar un mail y Zara te avisa directamente cuando esté disponible. El vestido está confeccionado en 68% nailon · 14% poliéster · 12% acrílico · 6% lana y si bien lo podemos lavar a máquina con total cuidado, no debemos hacerlo con los adornos si no se pueden estropear.

El truco de este adorno hace que la prenda se quede algo frundida en una de las partes y entonces hace una pequeña arruga que disimula nuestra barriga, de la cintura o bien otra de las zonas cercanas. Por tanto, no necesitas un cinturón si no esta pieza que ya puedes apuntar no solo para este vestido si no también para muchos otros.

En todo caso, si quieres esta prenda puedes intentar buscarla en las tiendas físicas de Zara, pues hay muchas y así quizás hay variedad de tallas y te lo puedes probar. Entonces verás tú misma lo bien que queda y de qué manera estiliza tu figura.

Zara cuenta con otros vestidos en negro, bien parecidos, si bien no llevan este bello detalle en dorado. Así tenemos los modelos con arrugas en la cintura, con frunces y manga larga o bien el vestido de punto en manga asimétrica que también es favorecedor y se lleva durante esta temporada.

En la web de zara hay muchas otras prendas que completan tu armario durante el año 2022, que seguro llevarás para tu máxima comodidad y especialmente en aquellos eventos que ya estás apuntando en la agenda para el próximo año, si es que quedan tan sólo tres días.