El truco de Carmen Lomana para estilizar tu vestido camisero y aprovecharlo al máximo

Carmen Lomana es todo un referente en moda y estilo de nuestro país que no ha dudado en aprovechar al máximo un vestido camisero. La hemos visto en su tradicional posado, camino de la radio, como siempre vistiendo de forma impecable. Los años no suman para ella, sino que restan, está cada día más joven y en parte es gracias a una ropa que se adapta perfectamente a cada uno de sus pasos. Con un look que seguramente sería la envidia de la Reina Letizia, nos da una valiosa lección.

La era de los vestidos camiseros ha empezado, son una pieza de lo más versátil que nos puede acompañar en numerosas ocasiones. Siempre nos quedarán bien y serán una importante alternativa a una serie de elementos que son fundamentales y que quizás hasta la fecha nunca hubieras imaginado. Te descubrimos uno de sus trucos más comentados y te ofrecemos una serie de prendas que seguro que esta mujer, símbolo de la elegancia y el buen gusto seguro que no dudaría en ponerse. Podrás aprovechar al máximo tu vestido camisero de tal forma que lo podrás llevar en más ocasiones de lo que imaginarias.

Carmen Lomana tiene un truco para estilizar tu vestido camisero

View this post on Instagram A post shared by @carmen_lomana

Un vestido camisero es un buen plan para lucirse, siempre que sea posible, sin duda alguna habrá llegado el momento de empezar a prepararse para una ocasión especial. El look working de Carmen Lomana nos descubre otra forma de ponerse un camisero que quizás te haga destacar aún más.

Le sacarás el máximo partido si eres capaz de mezclarlo con un cinturón que puede acabar siendo una de las mejores opciones para tu día a día. Siendo ese básico incombustible que estás deseando poner en práctica. Una opción de lo más recomendable que te hará descubrir que tengas la edad que tengas, la ropa tiene mucho que decir.

Tu ropa es tu carta de presentación, por lo que, es importante, disponer de las mejores opciones que puede acabar siendo la que marque la diferencia. Con un cinturón puedes darle un acabado perfecto a un look con el que destacarás. Hagas lo que hagas, te está esperando un importante cambio que quizás te haga reflexionar o te permita conseguir aquello que deseas. Carmen Lomana nos enseña a llevar como una reina este vestido camisero al que no le sacamos todo el partido que se merece.

Opciones de vestido camisero de Zara

Puedes poner en práctica este truco de añadir un buen cinturón a ese vestido camisero que tienes por delante con la opción de unas prendas de Zara que están de rebajas

Las rayas verticales estilizan, puedes llevar este precioso vestido de forma ejemplar, tal y como lo luce Carmen Lomana, solo tienes que añadirle un buen cinturón y unos complementos. Si quieres llevarlo a la playa, también es posible. Son menos de 30 euros lo que te costará esta pieza que acabará siendo de lo más versátil y con la que seguro que te pondrás cómoda.

Las flores son un estampado atemporal, por lo que vas a poder lucirte de la mano de una prenda de esas que parecen sacadas de una tienda de moda del centro de París. Pero en realidad es un vestido de las rebajas de Zara que cuestan solo 27 euros. Vas a hacerte con esos detalles que debes poner en práctica ahora que tienes el secreto de las famosas que estilizan su cuerpo. Podrás lucir una cintura de avispa de la mano de este pequeño detalle, tanto si es de la misma tela del vestido, pero especialmente si haces caso a la experta y usas un cinturón diferente, los resultados se notan.

Por 25 euros tienen un vestido corto que de igual forma debes lucir siempre que sea posible. Habrá llegado el momento de poner en práctica este tipo de trucos y lucir pierna. Todo debe ir de la mano o puede hacerlo si de verdad lo necesitas. Este vestido con un cinturón dorado puede quedar de lujo. Es solo cuestión de lucirte de la mano de un tipo de prenda que seguro que te sacará de más de un apuro.

Tienes en Zara muchas opciones de prendas espectaculares que seguro que te pueden acompañar para marcar estilo. También cinturones para sacar el máximo partido a cualquier vestido camisero. Atrévete a descubrir cómo se viste una de las estrellas de la televisión y la radio, una mujer que se ha hecho a si misma y destaca por su estilo.

Carmen Lomana nos descubre lo mejor de unas prendas de ropa que son una auténtica maravilla. Con esta forma de llevar un vestido de lujo podrás lucir tus prendas de rebajas como una auténtica experta en moda, atrévete a poner en práctica este truco, merece la pena.