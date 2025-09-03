El truco de belleza infalible que ya usaba la Reina Letizia y ahora le ha copiado la Princesa Leonor

Lo usaba la Reina Letizia este truco infalible y ahora lo ha copiado la Princesa Leonor para potenciar su mirada. Nuestra princesa sigue creciendo, está vez, tocará el cielo en el ejército del aire, siguiendo sus tres años de formación militar que le darán las herramientas necesarias para comandar a un país. Después, podrá continuar con una carrera académica y un máster, tal y como hizo su padre, el Rey Felipe VI.

Esta joven promete sobrepasar las habilidades de un padre que se ha convertido en un referente y de una madre, la Reina Letizia que ha acabado siendo todo un ejemplo a seguir por hasta otras monarquías europeas. Un puntal clave de conducta, pero también de belleza. El estilo de esta mujer plebeya y periodista ha conquistado a medio mundo y no es casualidad. Nada se queda por hacer en una lista de tareas que empieza con representar al país de la mejor forma posible. Esta mujer ha transmitido a sus hijas la importancia de una imagen cuidada y lo hemos visto de tal forma que hasta la fecha quizás no habíamos visto como la mirada puede transmitir tanto.

Este truco de belleza de la Reina Letizia es infalible

Uno de los puntos fuertes de la Reina Letizia que no se ha visto afectado por nada en estos años es la mirada. Esos ojos verdes que enamoraron a un joven príncipe y que ha sabido como sacarles el máximo partido posible, con pequeños trucos de belleza que podemos poner en práctica.

La Reina tiene una mirada que cuida con un maquillaje que la ha hecho celebre. No es amante de pasarse con el maquillaje, siempre lleva el justo y el más adecuado para cada acto en el que está presente, de una forma que sabe imponerse perfectamente.

Sus hijas tienen una presencia que impacta, son altas como los Borbones y disponen de una belleza que han sabido cuidar al lado de toda una experta. No sólo los asesores reales acompañan a nuestra Reina, sino que ella misma es capaz de aplicar una serie de trucos que difícilmente pueden superarse.

Esta mirada intensa que vemos en una Leonor en la que sus ojos azules se convierten en un símbolo de autoridad y de belleza es fruto de un truco infalible que podemos poner en práctica.

La Princesa Leonor ha copiado este truco de su madre

El lápiz de ojos negro es el secreto mejor guardado de una Princesa Leonor que no duda en aplicarlo para dar su mejor versión de sí misma en la Academia en la que ha ingresado. Con el uniforme militar y su impecable moño no duda en aplicarse un truco que podemos poner en práctica.

Tal y como nos explican los expertos de Avene: «Hay muchas formas de aplicar el lápiz de ojos. Por ejemplo, en el párpado superior. Puedes aplicarlo solo o después de aplicar tu sombra de ojos. La mina retráctil del lápiz de ojos permite un trazo preciso. Para el trazo de delineado, basta con dibujar una línea aplicando el producto desde la esquina exterior hasta la esquina interior del ojo en el párpado superior. Para simplificar este paso, comienza por dibujar una línea en la esquina exterior del ojo, en el párpado superior, y luego extiéndela hacia la esquina interior con un pincel delineador fino. De este modo, la línea también será más suave».

Siguiendo con la misma explicación y potenciar aún más la mirada: «Para perfeccionar y resaltar tus ojos, solo queda un paso: aplicar máscara a tus pestañas. Más largas, más densas, mejor estructuradas… cuando se resaltan con la máscara, las pestañas intensifican la mirada. ¡Una verdadera arma de seducción! Pero, ¿cómo se aplica? Rizando las pestañas desde la base hasta las puntas, utilizando el lado «hueco» del gupillón de la máscara. Para aplicar más producto e intensificar el grosor de las pestañas, aplica la máscara en zigzag desde la raíz de las pestañas y utiliza el lado curvo del gupillón para separarlas. Espera unos segundos antes de aplicar la segunda capa, pero no demasiado: la máscara debe estar aún suave y no demasiado seca para rizar mejor las pestañas. Y para evitar que se reseque dentro del tubo, no extraigas e introduzcas efusivamente el gupillón cuando cojas más producto. Para eliminar los restos de máscara de pestañas de las ojeras o de los párpados, utiliza un bastoncillo de algodón con base de maquillaje. Este método es más eficaz que un bastoncillo de algodón húmedo. También es ideal para retocarse antes de una fiesta». Puedes poner en práctica este truco y comprobar su efectividad en primera persona, tu mirada se intensificará por momentos en un abrir y cerrar de ojos.