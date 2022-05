Sólo quedan unas semanas para que llegue el verano, así que ya nos estamos preparando para disfrutar de las vacaciones en la playa. No hay nada más relajante que tomar el sol en la arena y darse un refrescante baño para desconectar de la rutina y disfrutar de unos días de descanso. Pues bien, para los looks de playa más elegantes y estilosos, Ralph Lauren ha puesto a la venta un bolso estilo tote grande que se ha convertido en sensación entre las italianas.

Se trata de un bolso de rafia, un material muy similar a la paja, pero mucho más duradero y resistente. Con detalles marrones a contraste y dos asas medias trenzadas, mide 27,3 centímetros de alto x 44,5 centímetros de largo x 17,1 centímetros de ancho.

No tiene cierre, sino que es un bolso abierto. Esto, lejos de ser una desventajas, es un gran punto a favor porque así llevamos todas las cosas a mano. Además, si llevamos el bolso en la mano o en el antebrazo, la apertura que queda es mínima. A esto hay que sumar que incluye una pequeña cartera de piel en color marrón y con el logo de la firma, la cual podemos utilizar para llevar las cosas más importantes, como el dinero y las llaves.

El hecho de ir a la playa no significa que debamos ponernos lo primero que encontremos en el armario. Por supuesto, podemos apostar por un look relajado e informal, pero sin perder ni un ápice de elegancia y estilo. El bolso estilo tote de Ralph Lauren para esta temporada, bautizada con el nombre de ‘Georgia’ eleva cualquier look.

A la hora de combinarlo, tenemos muchísimas posibilidades a nuestro alcance. Podemos elegir un vestido playero confeccionado en crochet en color blanco y unas sandalias cangrejeras engomadas. Perfectas para disfrutar de un día de playa.

Claro que también podemos llevar el bolso de rafia en la ciudad, para ir a trabajar o salir a dar un paseo. Con un vestido largo vaporoso y unas sandalias de cuña queda de maravilla. Un look cómodo y con el que nos vamos a sentir muy a gusto.

Ralph Lauren ha acertado de pleno con este bolso para el verano. Podemos encontrarlo en la tienda online de El Corte Inglés por 229 euros. La recogida en tienda es gratis, y el envío a domicilio tiene un precio de entre 1 y 2 euros.