El total look de Primark que parece de lujo: perfecto para ir a trabajar

Para tus salidas más elegantes, en la oficina, en reuniones o cuando quieres marcar estilo. Es el total look de Primark que parece de marca y que te dará todo lo que necesitas para ser la más elegante de la oficina. Puedes combinar este outfit de dos piezas, pantalón y chaleco marrón con una chaqueta a juego y quedas estupendamente.

Si bien es de Primark, vas a ir vestida realmente elegante y de diseño porque está dentro de la colección de Rita Ora y nos ofrece magia. Vamos a ver cómo son estas dos prendas y cómo las puedes combinar entre sí y también con muchas otras prendas que seguro tienes en el armario y en la misma firma con el fin de comprarlo en el mismo lugar. Y ahorras dinero porque sabes que prácticamente todo lo que hay en la tienda es mucho más económico.

Cómo es el total look de Primark

Es un dos piezas, con pantalón y chaleco, elegante y algo más tradicional, que además si quieres tiene una tercera pieza, una chaqueta a juego con el mismo color.

Pantalones en tejido de espiga de Rita Ora

Hablamos de los pantalones de tiro medio con bolsillos y trabillas para el cinturón que puedes comprar en Primark.

Tiene un ajuste regular con la longitud en largo completo, tiene la fijación a través de botón. La composición es de 81 % poliéster, 18 % acrílico y 1 % nailon FORRO: 100 % poliéster.

Cómo puedes cuidar esta prenda

Planchar a baja temperatura;

El precio que tiene este pantalón es de 20 euros, en tallas que van de la 34 a la 48. Y puedes combinar con el chaleco y la chaqueta del mismo diseño para ser la más elegante de la oficina.

Chaleco en tejido de espiga de Rita Ora

Este dos piezas se combina perfectamente con el chaleco de botonadura simple delantera con detalle de bolsillo. También en forma de espiga y color marrón aporta ese dinamismo que puedes llevar a todos lados.

Tiene estructura regular, siendo sin mangas, se ata con botones, y se confecciona con los siguientes materiales: 81 % poliéster, 18 % acrílico y 1 % nailon EXTERIOR: 100 % poliéster.

Cómo cuidarás este chaleco: total look de Primark

Planchar a baja temperatura;

El precio que tiene este chaleco tan tentador y que queda perfecto con el pantalon a juego es de 18 euros y lo tienes en las tiendas de Primark. Ahora bien, desde la web puedes ver si está disponible tanto el modelo como tú talla.

Con qué combinamos este total look de Primark

Con muchas prendas, entre ellas, la más destacada es la chaqueta que está en el mismo color que las dos prendas anteriores.

Americana en tejido de espiga Rita Ora

Hablamos de la americana clásica con diseño de un solo botón. De manga larga y atándose con botones, se confecciona en 81 % poliéster, 18 % acrílico y 1 % nailon, y el exterior es de 100 % poliéster.

El precio de esta americana es de 36 euros en variedad de tallas. No te la pierdas y compra ya. Aconsejamos ir a Primark y comprar antes de que sea tarde.

Cómo podemos comprar en Primark

Mirar la web

Desde casa y tranquilamente podemos mirar las prendas para luego ir a comprarlas en las tiendas físicas. Sabes que no se puede comprar online por lo que puedes comprobar antes que está la prenda y luego ir a adquirirla.

En la tienda no pierdas tiempo

Una vez en la tienda puedes tener variedad de prendas y si encuentras las que te gustan entonces quédatela y no esperes. Pues la próxima vez que vayas seguramente ya no esté. Si no está tu talla, es probable que no se reponga, así que lo ideal es quedársela si no va muy grande o pequeña y te la puedes arreglar.

Cantidad de complementos y secciones

En esta tienda hay muchos complementos y variedad de secciones: belleza con maquillaje y todo para cuidar la piel; sección de niños y jóvenes, de mujeres y de hombres, también una parte con ropa y complemento para nuestro hogar, y hasta zona de juguetes y de papelería con libreas y otros a buen precio.